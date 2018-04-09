巴西前总统72岁卢拉主动入狱 特殊单间牢房3X5米

人民网讯 据法新社报道，巴西前总统卢拉在4月7日晚，离开数千支持者守卫的工会大楼，主动到南部库里齐巴（Curitiba）市监狱，住进3X5米的特殊牢房，开始漫长的服刑生涯。卢拉入狱之前向支持者发布讲话强调，他的入狱是阻挡他出任下届总统的政治阴谋。

巴西前总统卢拉入狱后的新天地是一间3x5米的特殊牢房。这个15平米的单间，位于监狱楼房第四层，内有床铺一张，桌子一个，电视一台。此外，72岁的卢拉还享有配备热水设备的淋浴。

此前，卢拉因接受一个建筑公司提供的海滨公寓，在今年一月被上诉法庭以受贿罪，从一审10年徒刑，增加到12年徒刑。但卢拉的民意持续不衰，是今年10月巴西大选的热门候选人。

巴西最高法院在本周取消了卢拉的“人身保护令”，为他入狱开放绿灯。

对卢拉穷追不舍的反贪法官莫罗，在最高法院裁决公布后，立即签发命令要求卢拉在6日下午入狱服刑。卢拉没有理会这个时间设定，而是留在钢铁总工会大楼内，数千支持者在楼外与奉命前来抓捕卢拉的警察对峙。最终，卢拉7日决定主动入狱。不过，他入狱前向支持者发表讲话，重申对他的司法裁决是一场政治阴谋，目的是要阻挡他在今年10月份的大选中当选总统。迄今为止，卢拉一直是民意领先的总统候选人。（老任）

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