专访“中国先生”法国前总理让拉法兰：城市形象国际传播年让世界了解“新广州”

拉法兰首次访华是在1971年，并于1976年访穗。此后的40多年中，他一直致力于促进法中友谊发展，成为了中国的“好朋友”。

法国前总理、博鳌亚洲论坛理事让-皮埃尔·拉法兰一直被称为“中国先生”。在启程博鳌之前，他专程来访广州，参与《国际政要见证广东改革开放40年》纪录片的启动仪式并走访广州。再过两天，他将在博鳌亚洲论坛2018年年会参与《改革开放40 年：中国与世界》的电视辩论，畅谈自己作为改革开放的见证者的所见所感。

拉法兰首次访华是在1971年，并于1976年访穗。此后的40多年中，他一直致力于促进法中友谊发展，成为了中国的“好朋友”。拉法兰还是2003年非典期间首位访华的西方领导人，在其担任法国总理期间，拉法兰多次率领法国代表团来华，一直与中国政府保持密切接触。自2006年担任法国展望与创新基金会主席以来（Foundation Prospective and Innovation），拉法兰每年夏天都要举办一次与中国有关的主题研讨会。2010年起，他开始担任博鳌亚洲论坛理事，更是活跃在中法经贸交流的第一线。

而在拉法兰赴博鳌亚洲论坛前夕，广州日报记者就本次年会所关注的议题、背景和意义，对拉法兰进行了专访。当得知广州将在博鳌举行城市形象国际传播推介会，拉法兰感叹，这是一个亚洲乃至世界领袖齐聚的重要时刻，广州向世界展示自己的优势、才干和发展前景是非常好的。

●谈博鳌论坛

◎倡导国际合作才能促进世界和平与稳定

广州日报：今年是改革开放40周年，您在此之际参与博鳌亚洲论坛，对此有何期待？

拉法兰：我十分期待习近平主席即将在博鳌论坛的重要主旨演讲。此前，在法国总统马克龙先生访华期间，我曾有幸与习主席探讨中法两国关系发展以及两国所共同关注的气候变化等话题。3年前的博鳌论坛上，我清楚记得当时习主席讲过，当今世界，没有一个国家能实现脱离世界安全的自身安全，也没有建立在其他国家不安全基础上的安全。我认为，只有进行国际合作，才能够促进世界的和平与稳定。世界正在发生变化，每个国家都需要改革来适应变化，但孤立的改革不会成功，我们需要国际合作。

广州日报：中国在国际合作的多边体系中将扮演怎样的角色？中法两国的合作将如何共同积极应对国际事务？

拉法兰：中国是一个经济快速发展的国家，在世界平衡发展中占有重要地位。目前，我们的世界依然还不太平，存在着一些不稳定的因素，为了建设一个更好的世界，我们需要坚决地维护世界和平，促进经济发展是维护世界和平一个很重要的途径。

法国和中国有着共同的世界观，我们都主张多边主义，共同遵守巴黎气候协议。习近平主席在多次讲话中都重申国际合作的重要性，世界局势紧张更需要对话与合作，“一带一路”倡议就是提倡国际合作，发展双赢的合作伙伴关系，各国人民需要紧密合作而不是对抗对立。

广州日报：您曾见证中国改革开放40年来的巨大变化，您印象最深刻的是什么？

拉法兰：改革和开放是中国过去40年发展的关键词。过去40年，我见证了中国的巨大变化。其中，令我印象最深刻的是中国进行的一系列改革举措。其实在全球来说，改革都是一个不可逆转的趋势，法国也在进行着各种形式的改革。但在改革的同时，我们要保持开放的心态，跟中国一样，法国也是反对保护主义，反对闭关锁国。改革是以开放为前提的。

说起国际合作，广州可以说是中国城市的一个样板。著名的广交会已经有几十年的历史，这是人们互相了解、接触、交流的窗口，也是广州乃至中国向外展示自己的风貌的一个非常好的机会。广州的开放，从地理因素看，广州处于沿海地区；从人文角度来看，南方人往往持有更开放包容的心态。

●谈广州

◎城市形象国际传播年将让世界了解“新广州”

广州日报：广州即将举办城市形象国际传播年博鳌推介会，向海内外参会者介绍广州的开放与创新，您如何评价？

拉法兰：我想这是一个非常好的做法，在博鳌亚洲论坛这个国际盛会上，亚洲乃至世界的政界商界领袖齐聚一堂，借此机会，广州可以展示自己的优势，才干和发展前景，让世界更加了解广州的今天和未来。许多人已经认识了广东和广州，包括这里的传统、历史和著名的广交会，但是除此之外，今天的广州还有非常多的新举措、重要的创新，出现在诸多领域。因此，我相信这对广州乃至广东省都是一个非常好的机会，可以让全球领导人更好地了解广州。我也祝愿广州国际形象年博鳌推介会取得圆满成功。

广州日报：广州是中国改革开放的先行地，今后广州如何保持这一地位？

拉法兰：广州是一个国际化都市，是展示中国改革开放的窗口。我相信广州有非常多的优势，特别是在创新领域和高科技领域。在这样的优势支持下，广州有着非常好的发展前景。

我认为，除了自身优势以外，广州的优势还源于它周围有很多城市。广州可以和这些城市结成联盟，在珠江三角洲形成城市群，以广州为中心，建设一个位于沿海的优势城市集群。

广州日报：您在1971年第一次到访中国，1976年访问广州，您还记得您对广州的第一印象吗？现在的印象发生了什么变化？

拉法兰：1976年对中国来说是一个艰难的年份，国家领导人相继逝世，唐山大地震发生。我感觉和中国人一起经历了特殊时刻。那时，广州人民的生活还比较困难，最让我记忆深刻的是，这里欢迎我到来的小孩和年轻人，他们充满活力，对我非常友好，想跟我打乒乓球，但他们每次都能赢。那时我就想，这群年轻人长大了一定能把中国建设好。

所以我认为，年轻人是中国最美的景色。过去40多年，我到过广州很多次，观察到很多变化，最大的变化是人们生活变得更好了。我还留意到，不少年轻人投身到广州的创业创新事业中，他们非常努力非常聪明，广州正成为一个创新高地。

●谈对外交流

◎广州与欧洲南部城市有相似之处，在生活、艺术等领域主题开展对话

广州日报：广州一向以开放而著称，这两年开始注重城市的品牌建设，致力于向世界推介这座城市，对广州的城市品牌建设您有何建议？

拉法兰：广州是一个友好好客的城市，在中国开放程度还没有那么高的时候，广州就通过广交会让全世界认识了中国。广州保持开放心态向全世界推介自己，这是一项非常重要的举措。其实广州与欧洲南部城市有很相像的地方，那里的人民同样友好、好客、慷慨。我认为，我们可以在中国南部和欧洲南部之间建立对话，可以在人民的幽默感、生活、艺术等领域去发掘一些好的主题。

广州日报：您常年致力于中法交往，在这个过程中您感受到两国交往带来的收获有哪些？

拉法兰：理解彼此的文化是两国交流合作的基石。对彼此文明的尊重不是简单地将两种文明混为一谈，而是在尊重的基础上互相理解，使得人类文明获得平衡。我非常欣赏中国艺术家谦逊的态度，他们在大自然中，在山水之间、天地之间寻找艺术的灵感，在大自然面前保持着谦逊的态度。对我来说，这是中国艺术家最大的优点。这种谦逊不是自我贬低，谦逊背后有着更强烈的创作欲望，实现天人合一，实现人类品质的升华。我也很喜欢书法，虽然我的文化背景是欧洲文化，有的欧洲人认为书法临摹是对前人的简单重复，但在亚洲文化中，临摹是非常好的教育方式，让我们接近大师。虽然有这样的文化差异，但这更需要我们互相理解实现文化的平衡。

文：广州参考·广州日报记者 申卉、方晴

图：广州参考·广州日报记者 黎旭阳

广州参考·广州日报编辑 吴一钒

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