印度泄题丑闻暴露作弊产业链

印度中等教育中央委员会日前决定，遭遇考题泄露的十二年级经济学科目将于4月25日举行重考，涉及考生50万人。而十年级数学科目泄题范围较小，仅限于德里地区和哈里亚纳邦，且没有像十二年级那样面临考大学的压力，该科目不再重考。

3月26日是印度全国高中十二年级经济学考试的日子，3月28日是印度全国初中十年级数学考试的日子，两次考试的试题均遭泄露。印度十年级和十二年级的考试相当于中国的中考和高考，两门主要科目的泄题引发广泛关注。

据新德里电视台报道，一名十年级的学生通过他父亲的邮箱向中等教育中央委员会揭发泄题事件，警方顺藤摸瓜找到泄题的来源和幕后黑手。印度中等教育中央委员会的一名官员被停职，两名私立学校教师及一名培训机构人员被捕。

记者所住小区的珍娜也参加了今年十二年级的经济学考试。听到要重考的消息，她向本报记者抱怨称，这是政府的责任，为什么要让学生来承担。“我再考不一定会有现在的成绩或精神状态，这甚至可能会影响到我的学校录取。”印度媒体报道，很多学生和家长质疑重考增加学生负担。

此次事件并非印度首例泄题丑闻。事实上，作弊与反作弊一直是部分学生、“作弊团伙”与教育考试机构斗智斗勇的“游戏”。“作弊团伙”是帮助学生作弊并从中渔利的人，来自各行各业，如监考老师、培训老师、校长、警察等。印度近年来最著名的大规模考试作弊案是2009年“维亚帕姆考试作弊案”，涉案人员高达2000余人，约有40人非正常死亡，印度中央调查局就此案调查多年仍未结案。

德里大学教育系教授阿南德对本报记者说，印度教育体系整体比较落后，教育设施老旧，师资不足，而升入大学的考试竞争又异常激烈，这为作弊创造了巨大空间。阿南德认为，印度的考试作弊已经形成一条产业链，更严重的是形成了作弊风气和作弊习惯，很难根除。印度教育官员也公开承认，学生只存在“一直作弊”和“偶尔作弊”的差别。

为打击考试作弊，印度政府也下了大力气。今年印度北方邦下令整顿不正规的培训机构，解雇不负责的监考人员，在考场安装摄像头，公开学生成绩等。2016年比哈尔邦政府甚至派出卧底检查考试作弊情况。今年则要求考生入场前赤脚，接受搜身、监控等。阿南德认为，政府这些举措是得当的，也是有效果的，但要扭转作弊之风还远远不够。

（本报新德里4月8日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 22 版）

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