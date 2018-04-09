穿越丝路（新时代之光）

在中欧班列沿线采访时，我曾到西安一餐饮店品尝陕西名吃——老潼关肉夹馍。年轻的店老板问我：“俺店的肉夹馍好吃不？”我说：“很好吃的啊。”他乐滋滋地告诉我：“俺店的肉夹馍都是‘洋料’呢。这做馍的面粉，原产于丝路上的哈萨克斯坦；这馍里的肉来自欧盟国家，都是‘长安号’中欧班列拉来的。”

奔驰在亚欧大陆桥上的中欧列车，穿越丝绸之路沿线，牵起亚太、欧洲多个经济圈，畅快了亚欧大通道，让世界变小。

一

2016年6月20日，波兰首都华沙。

正在波兰访问的中国国家主席习近平，与波兰总统杜达一起出席统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式，共同迎接带有统一标识的中欧班列驶入站台。

班列上，中国铁路的标志和字母CR（CHINA RAILWAY）格外醒目。自此以后，往返于中国与欧洲之间的货运专列都会有这样统一的形象，统一的“中欧班列”品牌。中欧班列是集装箱国际铁路联运列车，按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行，往来于中国与欧洲以及“一带一路”沿线各国。

中欧班列横空出世，引发连锁反应，迅速成为中国内陆省份对外开放的重要平台。成都、郑州、武汉、西安、兰州等十多个城市积极行动，“渝新欧”“蓉欧快铁”“郑新欧”“汉新欧”“苏满欧”“湘新欧”“义新欧”等班列相继开出。

截至2017年底，中欧班列已铺划出重庆、苏州、义乌等多个城市直达欧洲的运行线61条，开经14个国家，经停境外36座城市。国内38座城市始发中欧班列，南至深圳、北至大庆、东到上海、西到喀什。频繁来往的中欧班列，让亚欧大陆桥运输热闹非凡……

二

亚欧大陆桥，以长长的大桥姿态，一头连着中国，一头牵着欧洲。

中国与欧洲，在世界举足轻重：人口占1/4，经济总量占1/3。

连云港是陇海铁路的东头，新亚欧大陆桥东桥头堡。我看到依山傍海的作业区一片繁忙。一列集装箱班列组装完毕，鸣笛起程，沿着新亚欧大陆桥，驶向遥远欧洲。

畅通新亚欧大陆桥运输，曾是个遥远的梦。

中欧铁路通道的建设，涉及多方，过程曲折，个中艰辛，一言难尽。通道长期处于通而不畅的状态。近年来，随着中国“一带一路”倡议的提出，新亚欧大陆桥沿线多国聚集力量，促进大陆桥运输实现常态化……

中欧班列的问世，为亚洲与欧洲之间的物流运输，建立起了一条除海运、空运之外的铁路运输通道：运行时间是海运时间的1/3，价格是空运价格的1/5。

地处内陆的重庆市，逐渐形成庞大的笔记本电脑产业集群，年生产笔记本电脑2500万台，欧洲市场份额占生产总量的一半左右。然而，国际销售的运输瓶颈很快显现出来。外运时先是铁路东运上海或南运广州，再从海上往西运往欧洲。多绕行2万公里的辗转，导致“豆腐运出了肉价钱”；而走海运要30多天，到了欧洲之后，或市场价格下降，或市场商品过剩，让“豆腐变成了豆腐乳”。“渝新欧”班列开通后，时间、运输成本大大降低。

成都的胡先生说，欧洲的葡萄酒来中国成都，过去只能走海运。从欧洲到上海港，通过长江到重庆口岸，再用汽车运到成都，这样折腾下来，行程需要66天。葡萄酒运输对温度要求高，高端一点的葡萄酒需要租用恒温柜，两个多月的海运行程下来，每瓶葡萄酒综合运输成本就要增加10%。目前，他在法国波尔多酒庄酿造的红酒，通过中欧班列运到成都，价格虽然略高于海运，但在运输时间方面，比海运快了许多，让红酒快速抢占了市场。还有一个好处是，中欧班列走北线，每年5月到10月平均温度约15摄氏度，无需用恒温柜运输，降低了运费。胡先生喜气洋洋地说：“我是托中欧班列的福啊。”

三

沐浴明媚的阳光，站在内蒙古二连口岸站高大的国门前，我与二连车站站长胡波交谈着。

中欧班列拖着长长的身躯，从我们眼前缓缓而过，驶向对岸的蒙古国扎门乌德站。二连站是中国通往蒙古国的唯一铁路口岸，是连接东欧各国的重要咽喉，也是中欧班列出境的三大口岸站之一。

胡波形象地讲述道：中欧班列好比是一条长长的龙舟，高歌猛进，一路奔跑，需要多国接力完成。沿线国家的铁路、口岸、海关等部门的合作密切友好，确保了中欧铁路国际物流骨干作用的发挥。别看我们这里只是一个边境小站，通关、换装时间的快与慢，直接关系到中欧班列的运行速度和影响力。

48岁的沈建伟，是中欧班列专职司机，他的职责是驾驶中欧班列往返于阿拉山口站与多斯特克站之间。沈建伟很自豪地说：“我一个月有15天驾驶着中欧班列往返中哈两国，最多时一天可以在阿拉山口和多斯特克往返两趟。”也就是说，他一个月有一半时间都在反复“出国”。

中欧班列行程万里，途经多个国家，每趟万里行，都是一场接力奔跑。与之对接的，除了各国宽窄不一的轨道，还有国与国之间的沟通与合作。

在阿拉山口，中哈两国的边境火车站都建有室内换装库。换装库里并列铺排着轨距不同的“标准轨”和“宽轨”。从欧洲回程的班列进入阿拉山口站换装库后，龙门吊的“钢铁手臂”就会把集装箱从哈萨克斯坦的“宽轨”平板车上吊起，平移到中方的“标准轨”平板车上。在这座亚洲最大的铁路室内换装站内，两小时就可以完成一列中欧班列的换装。

沈建伟所在的中欧班列司机团队共44人，最大的54岁，最小的26岁。他们的任务是，从阿拉山口站出发，以每小时30公里的速度，把中欧班列拉到12公里外的哈萨克斯坦多斯特克车站，交给哈方司机接力前行。然后，再以同样的时速把从欧洲返程的班列拉到阿拉山口。人们形象地称之为“摆渡”。

除了车辆换装，机车也要“接力”替换。中欧班列每遇边境口岸站，都必须更换机车和司机，不同线路需要由不同国家的司机驾驶。加之沿途多次换车轮、吊装，这些都需要多次换机车、司机“接力”完成。

四

有位诗人写道，长长的中欧班列，拉来的是一路欢歌。

当法国朋友打开来自中国的超薄电视，当中国儿童喝着来自波兰的奶粉，当英国佳丽穿上中国的时装，当中国“白领”开着德国的汽车……中欧班列作为新丝路的“先行者”，已经成为亚欧民众眼中的“金火车”。

中欧班列开到哪里，中欧合作就延伸到哪里。

2013年4月，义乌首趟中亚班列开行。沿途停站哈萨克斯坦等5个内陆国家，沿线民众欢欣鼓舞。紧接着，义乌的班列运营方就不断接到西班牙华商、侨商的电话，要求把班列延伸至西班牙。

欧洲最大的小商品集散地在西班牙马德里，而中国义乌则是全球最大的小商品批发市场。在物流商的眼中，义乌是距离小商品货源最近的地方。

2014年11月18日，首趟装载82个标箱的“义新欧”班列，从义乌出发，21天后抵达西班牙马德里。这一个班列的出口商品，就为中欧之间增加了200万美元的贸易额。

这天，西班牙、法国等欧洲国家的孩子们，第一次收到了由中欧班列捎来的、来自遥远东方的“圣诞礼物”。这些孩子们读童话故事知道，圣诞礼物来自圣诞老人的家乡拉普兰德。但现实生活中，全球超过60%的圣诞用品来自中国义乌。

中欧班列的到来，让西班牙华商、侨商界一片欢腾。

采访中，我结识了一位名叫克里斯托弗·谢伊的英国商人。

他经销的中国乐器，都是从郑州搭乘中欧班列到达德国汉堡，然后分拨到欧洲各地的。中欧班列开通前，郑州生产的乐器都是通过海运到达欧洲，一般要30多天。郑州至汉堡中欧班列开通后，克里斯托弗开始尝试走铁路通道，发现运行时间稳定，比海运快了很多，而且能避免海上风险导致的延误。借助于中欧班列的优势，克里斯托弗的乐器销量逐年成倍增长，年年都有新突破。

五

从欧洲返回的列车货源缺乏，一度令人牵挂。

武汉中欧班列运营平台——汉欧国际公司的营销总监王艺陵，注意到了一个商机：发掘俄罗斯的森林资源这个“聚宝盆”。那里成熟林占森林资源的60%，假如本国所有劳动力都去砍伐，也需要500年，很多成熟林因为没有及时砍伐，枯萎死掉，造成浪费。而中国有着巨大的木材需求市场，况且中欧班列又急需回程货源。

于是，这位拥有英国剑桥大学硕士学位的女青年，多次沿着满洲里口岸至俄罗斯的铁路线和俄罗斯林区进行市场调研，进行了长达一年的沟通协调，终于促成了俄罗斯至武汉“俄满汉”木材班列的开行。一趟中欧班列，搭起了一条跨国木材产业带。

俄罗斯木材班列到达武汉后，一部分通过水运分拨至天津、大连、青岛、厦门、广东、安徽等十几个省市地区，一部分则通过公路短驳运往武汉周边地区，快速带动了武汉市木材加工、家具制造产业带的形成，武汉一举成为国家一级木材交易市场和国家战略物资储备基地。

波兰罗兹，距火车站50多公里有座名叫利普尼采的小村庄。在这里，奶农马里乌什精心饲养着170头黑白花奶牛。令他感到高兴的是，和周围的6000多户奶农一样，他家的牛奶变成乳制品后竟然摆上了中国人的餐桌。

马里乌什所在的沃维奇地区牛奶合作社，每月有500吨奶粉搭乘中欧班列销往中国。仅2016年，这里共向中国运输了价值1000万欧元的600个集装箱奶制品。销售经理希蒙·马科斯说：“希望更多的奶制品能在家门口坐上中欧班列前往中国。”

中欧回程班列逐渐捷报频传。除了俄罗斯原木、钾肥、石化产品外，还有哈萨克斯坦的铜、蒂森克虏伯的电梯零部件，德国宝马、奔驰和法国雪铁龙汽车、零部件及机械设备，以及欧洲多国的红酒、粮食、肉类、水果、饮料等，都已成为中欧班列返程的丰富货源。

时间是忠实的见证者。2017年，开行中欧班列3673列、中亚班列2715列，中欧（中亚）班列开行数量超过了2011年至2016年六年的总和。回程班列持续增长，超过去程班列的一半。

数字是清醒的观察者。中欧班列每年运送货物总值，从2011年的不到6亿美元，逐步增长到2017年的160亿美元。

奔驰在大陆桥上的中欧班列，它不只是西行路上铿锵前行的车轮，而且是纵横驰骋在世界路网中的中国使者；它不仅构建起中欧贸易大通道，而且还搭建起沿线文化交融的大平台。

一位欧洲客人无比感慨道：“真没想到，中国和欧洲，可以这么近。”

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 24 版）

(责编：王欲然、刘洁妍)