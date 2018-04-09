巴西期待加大对华农产品出口

针对美国发布的对华征税产品建议清单，中国政府4日作出回应，将对原产自美国的106项进口商品加征25%的关税。其中，原产自美国的大豆、玉米等农产品首当其冲。作为中国农产品的重要进口来源国之一，巴西对此密切关注，相关行业期待以此为契机，继续扩大在中国的出口份额。

根据中国海关的统计数据，2017年，中国进口大豆累计9553万吨。前三大进口来源国分别为巴西、美国和阿根廷，其中来自巴西和美国的大豆分别约占中国进口总量的53%和34%。中国目前是世界上最大的大豆进口国，美国挑起的贸易争端或将导致美国对华大豆出口急剧收缩。

巴西是世界大豆第二大生产国和第一大出口国，且近年来与美国在产量上的差距逐渐缩小。巴西经济学家罗伯托·达马斯在接受本报记者采访时指出，数据显示巴西在未来一年将收获约1.13亿吨的大豆，中国的进口需求接近1亿吨，可以预见巴西对华大豆出口量将延续增长势头。

巴西媒体报道称，美国大豆并非不可替代，巴西、阿根廷、玻利维亚等南美国家具有很强的竞争力。巴西一家从事农业研究的智库分析指出，实际上，巴西和阿根廷等国是美国大豆和玉米出口的主要竞争对手。巴西出口和投资促进局主席罗伯托·雅瓜里贝在接受媒体采访时表示，中美之间贸易摩擦如果升级的话，对任何一个全球贸易的参与者都没有好处。但他同时强调由于全球对食品需求持续增加，巴西农产品出口在此背景下有望实现增长。

巴西里约州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗告诉本报记者，自2009年以来，中国就是巴西最大的贸易伙伴，巴西期待扩大对中国的大豆、玉米、肉类等农产品出口。巴西相关行业也期待以此为契机扩大对华农产品出口份额。巴西动物蛋白协会主席弗朗西斯·图拉称，“中美之间的贸易摩擦或将使巴西肉类的国际需求进一步加大。”

近年来，中巴农业合作势头良好。去年底，中国种业企业隆平高科携手中信农业基金收购陶氏益农巴西玉米种子业务，交易金额达11亿美元。中国交通建设公司参与投资建设的圣路易斯港项目、招商局港口控股有限公司收购的巴拉那瓜集装箱码头，都有望进一步便利和扩大巴西农产品对华海运出口。

（本报里约热内卢4月8日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 21 版）

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