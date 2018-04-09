在扩大开放中推动互利共赢（评论员观察）

博鳌，2018，中国将会勇敢地把开放的大门进一步推开，以新的改革开放重要举措开启一条带来更多可能性的大路

博鳌亚洲论坛2018年年会大幕拉起，享受着亚洲经济一体化红利的人们共赴“东方之约”，参加这一开放的盛会。

“大家将听到一系列新的改革开放重要举措。”外交部长王毅的预告，早已激发起众多与会者的好奇和憧憬。联系“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”这一年会主题，更多人对中国进一步扩大开放充满了期待。

改革，与开放相伴相生，又推动着开放不断向纵深行进。这一点在中国40年来的改革开放中体现得尤为明显。过去在亚洲范围内，中国是重要的中间产品进口国，如今的中国正代替美国成为主要的消费产品进口国，对亚洲其他国家的经济重要性达到了40年来的最高值。中国的地位变化并不是孤立的，而是孕育在深度融入世界的过程当中。

通往今年博鳌亚洲论坛主会场的路上有一条“时光隧道”，近200张珍贵的史料图片和近500分钟的史料视频，全景展现了改革开放40年来中国社会的快速变迁，开放恰是其中一条清晰的主线。从沿海到沿江沿边、从东部到中西部，对外开放层层推进，过去五年则达到了一个全面推进的高峰，带动整个世界向着互利共赢的方向前进。曾经，不同意识形态和文化背景的人签一个合同都十分困难，而当“人类命运共同体”的理念播撒全球，大国与小国、穷国与富国平等互利的思路进一步拓展；曾经，相邻的非洲国家互相访问却要绕道巴黎，而当“一带一路”联通世界，越来越多的地方成为一个不可分离的整体。正是在这样的意义上，习近平主席过去几年在博鳌论坛上的主题演讲，都反复强调“要秉持开放精神”“要坚持开放的区域主义”。

开放的路并不平坦。2008年国际金融危机爆发以来，由于全球经济复苏乏力，全球贸易和投资增长低迷，贸易保护主义开始抬头，“逆全球化”之风此起彼伏。然而当人类已经日益成为你中有我、我中有你的命运共同体，当世界经济的大海已经无法回避，解决困扰世界的种种问题，只能在继续开放中寻找办法。正因如此，中国下定决心做经济全球化的坚定支持者、推动者和建设者。也正因如此，中共十九大报告斩钉截铁地宣示：“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”

“中国开放的力度将更大，惠及世界的程度会更深。”这是中国的承诺，更是中国的底气。加入世贸组织之初，国内曾有人为此惴惴不安，“与狼共舞”的阵痛让无数企业家夜不能寐。然而回头看去，就如习近平主席所说，“我们呛过水，遇到过漩涡，遇到过风浪，但我们在游泳中学会了游泳”。不拒众流，方为江海。面对一些发达国家频频挥动贸易保护大棒，亚洲和世界比以往任何时候都更加需要开放、联动，需要包容、平衡，更需要中国成为“全球治理的守卫者”和“开放贸易体系的火炬手”，向世界展现进一步扩大对外开放的决心，引领经济全球化的发展。

“博鳌”，有鱼类丰硕之义。今天的世界还不够美好，“鱼多鱼肥”的明天，需要我们一起去争取。博鳌，2018，中国将会勇敢地把开放的大门进一步推开，而新的改革开放重要举措，开启的将是一条带来更多可能性的大路。

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 09 版）

(责编：姚丽娟、王欲然)