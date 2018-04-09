一记重创 阿富汗空袭行动击毙“伊斯兰国”头目

阿富汗政府官员7日说，一名“伊斯兰国”高级头目本周死于阿富汗一场空袭行动，对这一极端组织而言可谓“重大损失”。

毙命者名为卡里·希克马特，曾是阿富汗塔利班成员，大约一年前背叛塔利班、转投“伊斯兰国”，在阿富汗北部朱兹詹省为“伊斯兰国”招兵买马，打造了一处新据点，使“伊斯兰国”势力从阿富汗东部楠格哈尔省扩展至朱兹詹省。

多名消息人士证实，希克马特死于空袭。不过，围绕他的死亡日期和由谁击毙，说法不尽相同。

阿富汗国防部说，希克马特是“伊斯兰国”在阿富汗北部地区的“关键人物之一”，死于阿富汗政府军6日在朱兹詹省的一次空袭行动。另一名阿富汗军方发言人哈尼夫·礼萨伊说，希克马特5日下午遭阿富汗方面无人驾驶飞机空袭死亡。

然而，朱兹詹省省长卢特富拉·阿齐兹说，希克马特死于美军空袭。朱兹詹省警方负责人法基尔·穆罕默德·贾兹贾尼说，阿富汗政府军和外国驻军联手，在5日一场军事行动中击毙希克马特。美军方面没有就这一说法作出回应。

阿齐兹证实：“我们的情报人员已经确认他的尸体。他的死亡将影响‘伊斯兰国’在阿富汗北部地区招募人员，预计会使‘伊斯兰国’武装人员四散逃窜。”

按照贾兹贾尼的说法，希克马特是“伊斯兰国”在阿富汗北部地区分支力量的创始人，一直负责招募人员，如今遭到击毙，可谓对这一极端组织的“一记重创”。

阿富汗国防部在一份声明中说，希克马特参与制造多起恐怖袭击事件，对多人死亡负有罪责。

美军从2014年逐步撤离阿富汗，“伊斯兰国”随后在阿富汗趋于活跃，主要盘踞在与巴基斯坦相邻的楠格哈尔省以及北部地区。近期，“伊斯兰国”在阿富汗首都喀布尔以及其他地区频繁发动袭击。

据法新社报道，一些外国武装人员前往朱兹詹省加入“伊斯兰国”武装，包括来自法国、阿尔及利亚等国的武装人员，其中部分人员曾到过叙利亚。上月，阿富汗安全部队在朱兹詹省逮捕一名加入“伊斯兰国”的法国女子。

“伊斯兰国”虽然在阿富汗活跃程度上升，但远远无法与塔利班相抗衡。据英国广播公司1月发布的一项调查，阿富汗4%的地盘处于塔利班完全控制之下，66%的地盘属于塔利班“非常活跃区域”。不过，北大西洋公约组织同月发布的调查数字略低一些，即阿富汗44%的地盘处于塔利班完全控制之下或属于塔利班活跃地区。

阿富汗政府和塔利班都视“伊斯兰国”为敌对武装。另外，阿富汗政府军和美军最近数月在朱兹詹省加大对“伊斯兰国”的空袭力度和地面攻势。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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