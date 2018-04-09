德货车撞人事件：尚不清楚肇事司机是否有政治动机

中新网4月9日电 综合报道，德国西部城市明斯特7日发生的货车冲撞人群事件，肇事司机为德国人。据报，此人可能有心理问题或与极右翼运动有联系。目前尚不清楚其是否有政治动机。

7日，明斯特市一名司机驾驶货车撞向一家餐饮店的户外用餐区，造成2人死亡，20人受伤，司机过后自杀身亡。

明斯特所在的北莱茵-威斯特法伦州内政部长罗伊尔(Herbert Reul)接受当地电视台访问时说，司机为德国籍，不是难民。媒体报道称，司机名为延斯?R(Jens R。)，48岁，有精神病史。

德国电视二台称，这名男子最近曾企图自杀。另一电视台NTV说，此人曾表示要以引起最多注意的方式结束生命。

《法兰克福汇报》称，死者的公寓距离案发现场只有约2公里。《明镜》网站称，警方在其寓所内找到一把攻击型武器。

德国电视二台也说，死者与极右翼极端分子有联系，但警方未找到他本身是个极右翼分子的证据。

《图片报》说，警方还在寻找另外两名嫌疑犯，因为有目击者称看到两人从肇事货车跳下来。该报也说肇事司机没有案底。

警方发言人博德证实，警方确实在搜寻是否还有其他疑犯，但目前没有证据显示司机有共犯。警方也说，在肇事货车上找到疑似爆炸物，并已经交给拆弹专家处理。

德国在发生了多起由“伊斯兰国”极端组织宣称作案的恐怖袭击后，目前仍维持高度戒备。

德国遭遇的最严重的一起袭击发生在2016年12月，一名突尼斯难民驾驶卡车冲撞柏林一个圣诞市集，造成12人死亡。

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