遥遥领先！匈牙利极右翼总理将开启第四任期

海外网4月9日电 匈牙利国会大选即将落下帷幕，据路透社援引匈牙利国家选举办公室网站消息，青民盟－基民党预计以74.6%的选票数量获得匈牙利国会的134个议席。这也意味着现任匈牙利总理，青民盟主席欧尔班将继续连任匈牙利总理，这将会是他第四个总理任期。

据媒体报道，欧尔班都被视为欧洲的新强人。有人甚至称“在欧盟内，没有哪个国家的领导人像匈牙利的主人欧尔班那样在国内掌握至高权力”。同时欧尔班又很推崇特朗普民族主义的政策。

美国《新闻周刊》将欧尔班称为“极右先生”，称欧洲各国的极右派政党都把匈牙利总理视为榜样。而欧尔班则指责欧盟和西方非政府组织借助媒体力量干预匈牙利大选。作为回应，欧尔班政府一直强势拒绝欧盟的难民名额分配，并于2015年下令在边境地区修建藩篱，以阻止难民从此处进入西欧，随后还关闭了难民营。

据《人民日报》此前报道，分析人士指出，欧盟和匈牙利的此番口水仗再次凸显了欧洲内部长期存在的“东西裂痕”。同传统西欧国家相比，以匈牙利为代表的一些中东欧国家近年来越发“特立独行”，在媒体管控、司法改革、难民政策等方面与欧盟龃龉不断。“新欧洲”发展速度快，发展需求巨大，但长期以来在欧盟内却难以与“老欧洲”国家“平起平坐”，而匈牙利等国一直不满欧盟在基础设施投资等方面偏袒“老欧洲”，这种不满孕育了反欧盟的土壤。

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