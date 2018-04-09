大股东态度不一 德意志银行讨论CEO去留

德意志银行计划8日说明首席执行官约翰·克赖恩的去留。关键投资者正向德意志银行监事长保罗·阿赫莱特纳施加压力，要求其更换领导层。

德意志银行7日在声明中说，银行监事会定于当晚召开会议，讨论克赖恩的去留事宜，计划同一天作出决定。

美国彭博新闻社7日援引消息人士的话报道，鉴于大股东对克赖恩态度不一，而且各方对由谁取代他并未达成明显共识，尚不清楚监事会将如何决定。

报道说，至少两家关键投资者一直在推动克赖恩离职；另一家暗示如果阿赫莱特纳解雇克赖恩，自己不会阻拦。

然而，另外一大股东依然支持克赖恩。

德意志银行人事纷争，反映其内部围绕美国投资银行业务等事项争论不休。克赖恩主张缩减在美国的投资银行业务规模，而阿赫莱特纳依然认为美国对全球投行模式至关重要。

德意志银行已经为寻找克赖恩的取代者广泛撒网。媒体提到的候选人包括裕信银行首席执行官让·皮埃尔·米斯捷和渣打银行首席执行官比尔·温特斯。

另据彭博社报道，德意志银行首席财务官詹姆斯·冯莫尔特克和副首席执行官马库斯·申克、克里斯蒂安·泽温则是有力的内部竞争者。

德意志银行股票价格6日下跌2.6%至11.35欧元（约合88元人民币），今年迄今下跌28%。德意志银行市值现为235亿欧元（1819亿元人民币）。

德意志银行今年2月发布的财报显示，2017年德银税前盈利13亿欧元(101亿元人民币)，为三年来首次实现年度税前盈利。（卜晓明）（新华社专特稿）

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