特朗普“力挺”美环保局长：他干得很棒！

美国总统唐纳德·特朗普7日“力挺”美国环境保护局局长斯科特·普鲁伊特，说后者“干得很棒”。

依照特朗普在社交媒体“推特”上的表述，普鲁伊特花大笔公款获得“全天候”护卫有原因：“他因为在环保局大刀阔斧的行动受到死亡威胁。”

就这名下属以低价向他本应避嫌的房主租房、坐民航头等舱出行，特朗普认定“没毛病”：“房租是市场水平，出行开支没问题。”

至于下属的业绩，特朗普说：“干得很棒！”

普鲁伊特被指职业道德有问题、与企业界过从甚密。媒体列举的“罪状”除特朗普提及的那些，还有他7个月内至少105次与企业界代表会面、“大手大脚”更换办公设备、给“不听话”的下属“穿小鞋”。

一系列负面新闻曝光后，数十名民主党籍议员和数名共和党籍议员公开要求普鲁伊特“下课”。美国媒体披露，白宫办公厅主任约翰·凯利也主张撤换普鲁伊特。

以共和党籍议员特里·高迪为主席的众议院监督委员会正调查普鲁伊特以“白菜价”从能源企业说客史蒂文·哈特处租房。美国环保组织“地球之友”6日发布一段录像，高迪谈到普鲁伊特时说：“我对那样的事情没有太多耐心。公职人员必须为人正派……我不确定他能撑很长时间。每次新闻一出来，（普鲁伊特的处境）就变得更糟。”（郑昊宁）【新华社微特稿】

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