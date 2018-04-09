14项罪名指控！77岁韩国前总统李明博今天将被起诉

海外网4月9日电 据韩国KBS电视台报道，今天(9日)韩国检方将以收受贿赂、贪污、逃税、滥用职权等14项罪名，向首尔中央地方检察厅起诉前总统李明博。北京时间当天下午1点，检方还将举行发布会，公布中期调查结果。据悉，李明博最关键的罪名是涉及金额大约110亿韩元(约合人民币6482万元)的受贿罪。

韩联社说，77岁的李明博3月23日被逮捕后，检方曾三次前往拘留所开展调查。不过，李明博均以“难以展开公正调查”为由，拒绝与检察官见面。检方表示，相当一部分案情尚待进一步查明。

当地时间3月22日，在韩国首尔，韩国前总统李明博走出私宅。李明博将成为韩国第4位因涉嫌贪腐而被捕的前总统。

报道说，为防止李明博方面转移涉嫌犯罪财产，检方将向法庭申请财产保全，冻结其财产。据悉，保全对象包括李明博位于论岘洞的私宅，以及其家人名下的借名房地产等。

检方还计划继续对李明博夫人金润玉和儿子李时炯等人进行调查，并将在确定嫌疑后将其逐一移交法庭。

据悉，李明博出身于贫苦家庭，通过自身努力考入名校，曾在韩国现代集团工作近30年，期间由一名普通职员打拼成为企业高管。此后，他历任韩国国会议员、首尔市长等职，2008-2013年出任韩国总统，被韩国人奉为“工薪族的神话”。(编译/海外网 刘强)

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