贸易战烽火炙烤美国农民，他们已开始行动！参议员们慌了

【环球时报驻美国、德国特派特约记者 李晓宏 唐钰 青木 环球时报记者 李司坤 王会聪】前段时间，网上流传一个中美针锋相对的惩罚清单——美国对中国征税的领域多为有科技含量的产品，中国针对美国的领域则集中于农产品和初级产品，以至于不少人总结说“农业国美国向工业国中国发起挑战”。这当然是玩笑话。美国是世界上最大的工业化国家，同时是全球首屈一指的农业强国。农业在美国整体经济中所占比重很小，但却是美国为数不多出口超过进口的产业。正因为如此，每当美国与他国发生贸易摩擦，美国的农业和农民往往首当其冲。国际媒体常有“美国喂养世界”的说法，而农业的特殊地位也使该行业与美国政治产生千丝万缕的联系。

一位驻美记者眼中的“农业国”

中美不断升级的贸易摩擦，把“美国农民和农业”这个以往受众不太关注的角落，推到了聚光灯下。《环球时报》记者通过几段采访经历，给读者提供一些感性认识。

去年冬，《环球时报》记者乘车从西雅图市区出发向东南方行驶，翻过落基山脉，来到华盛顿州著名的“水果之乡”韦纳奇小镇。初冬时节，正值红蛇果和青蛇果的采摘季。在美国Auvil果品公司1500亩的苹果和樱桃种植园里，记者看见身穿灰色连帽衫的墨西哥工人们，站在梯子上，将挂满枝头的果子摘到胸前的红色帆布包里。

在美国种植园里，干活的基本都是墨西哥人。美国200多万个农场，8成以上是家庭农场。美国农民都已城镇化，不干农活，与城里人的区别就是居住位置。他们通常住在农场附近的小镇上购买几十亩到上百公顷耕地，从劳务公司雇墨西哥人来种，类似中国人印象里的“地主”。

美国其他地方农场也如此。在南部棉花种植带，中西部大豆、玉米和小麦种植带，地里干活的90%都是墨西哥人，这也是美国杜绝非法移民难的原因之一。他们通常由一名墨西哥工头带领，每天上班打卡，一天结一次账，每小时薪酬在西雅图和旧金山是15美元，超过8小时法定工作时间，领取1.5倍薪金。

美国果农中，小“地主”多将水果采摘后送到其他公司的包装厂，大农场主不仅有自己的种植园，还有现代化的包装厂，提供从农场到工厂再到餐桌的一站式服务。在全球最大有机农产品生产商之一美国Stemilt公司，记者看到采摘来的苹果进入自动化生产线，从清洗、分拣，到烘干、打食用蜡，再到检测、包装，全部由机器操作完成。特别是流水线上的电脑照相检测系统，1秒钟给每个苹果拍60张照片，详细信息皆输入电脑系统，电脑立刻分类、指示。

不仅果蔬，在大豆、玉米、棉花、烟草等作物的耕种收获以及工厂化畜禽饲养上，美国都实现了全程机械化。机械化、智能化，辅以管理的科学化，不仅提高了农业生产效率，也提升了美国农产品的质量和售价。在有近90年历史的Auvil公司，只有最高品质的苹果和樱桃，才有资格装进国际顶级品牌GEE WHIZ著名的黄色包装盒里。该公司的“蕾妮”黄樱桃，出口到中国叫“天猫金”，是樱桃里的“白富美”。

在韦纳奇小镇的种植园里，华盛顿州苹果协会国际市场总监丽贝卡告诉记者，中国人挽救了当地的红蛇果。美国苹果品种繁多，有蜜脆、嘎啦、富士、金冠、史密斯青苹、布瑞本等。美国人喜欢吃蜜脆，中国人有送果篮的习惯，喜欢红蛇果的颜色和形状，果农们因此保留了这个品种。

总部位于该镇的华盛顿州苹果协会，一项重要工作是把旗下1260户农场主的苹果推向市场。从2013年底开始，该协会与中国电商合作，销量年均翻番。现在，华盛顿州排名前10的水果企业，6家在“天猫国际”开设网店。当地红蛇果出口全部销往中国，价格是20年前的3倍。不仅苹果，中国目前也成为美国西北樱桃产业最大的海外市场。

新鲜果蔬利润高，能及时卖出去才有好收成。如今，特朗普政府开启贸易战，令果农忧心忡忡。华盛顿州农业厅国际市场负责人伊丽莎白告诉记者，连日来该厅与当地水果协会都在密切关注事态发展。Auvil公司销售经理张志宾告诉记者，失去中国市场，美国水果可能就卖不出这个价钱，如同60%以上销往中国的大豆，不出口到中国，价格会降一半。

“农业是美国梦的重要一部分”

“美国农业是世界级的。”瑞士《新苏黎世报》3月的一篇报道称，美国有3亿多人口，农民不到300万，可美国却是世界最大的农产品出口国。美国农场就像一个个“微型国家”，大规模种植玉米、大豆和小麦等。

根据美国农业部公布的数据，2017年美国农业出口达1405亿美元，创下历史第三高。而美国农产品出口最多的单一目的地国就是中国，约为220亿美元。目前，农业产值约占美国经济的1.2%。

美国以现代农业著称，对现代机械的倚重，使得农场规模很大，但需要的人力并不多。如今，美国是全球农业数字化最先进的国家。据美国农业部估计，美国约一半的主要农作物种植使用GPS导航系统。

北京大学经济学院教授曹和平对《环球时报》记者说，在农业领域，美国的人均土地面积比中国多四倍，虽然美国的劳动力成本高，但大农场耕作和土地、能源、化肥等要素，使得美国土地的平均成本很低。

得益于各种因素，美国的农业一向相对发达。20世纪前20年是美国农业的黄金时期，农产品需求旺盛、价格高企且土地价值大增，技术进步持续提升生产率。1935年，美国农场达到680万个的峰值，并从上世纪70年代至今一直保持在200多万个。

强大的粮食生产能力还促使美国将粮食当作外交武器。二战期间，美国曾对法国维希政府发起“粮食外交”，要其不执行反对美英的政策。冷战时期，美国将粮食贸易作为打压竞争对手的手段，比如将其同美苏限制战略武器谈判以及越南、中东问题等联系起来。

“农业是美国梦的重要一部分。”德国新闻电视台称，尽管在GDP中占比不高，美国把农业发展看作伟大成就。不管是粮食需求，还是战略需求，美国从没放弃农业，农民的地位也不低。

在美国建国初期，农民们甚至被视为美国经济优点的典范，例如勤劳、奋进和自给自足等。此外，许多美国人尤其是移民发现拥有一片农田是进入美国经济体系的“门票”。即便是那些跳出了“农门”的人也往往将农田当作可以生财的大宗商品。

艾奥瓦州的格兰特·金伯利一家，全职农民只有老金伯利一人，只在春季播种和秋季收获之时才会雇一两个临时帮手。金伯利对《环球时报》记者说，该州全职农场主年收入基本在5万至7万美元，有些农场主可能会达到10万至25万美元，一般而言要比城市居民平均收入水平高。

尽管农民收入较高，但美国也是对农业实行补贴最早、条款最复杂的国家。美国自1933年开始采用农业补贴政策，最新的农业法案有好几百页。美国农业补贴名目繁多，有目标价格与实际价格差额补贴、灾害补贴、农场贷款补贴、作物保险补贴、休耕补贴等，覆盖20多种农产品。据美国国会预算办公室预测，在截至2027年的12年内，农业部将提供近870亿美元以保护农民。

曹和平说，美国有一个农业农副产品工程，每年补贴20亿美元，如果不补贴，农民无法生存。美国给农民贷款买拖拉机等农机基本是零利息。从这个角度看，中国如果不买美国农产品，美国农业补贴就打水漂了。

农民的怒火与“100位参议员”

美国农业发展背后离不开农业游说组织的活动。像美国最有影响力的农民游说组织——美国农会联合会，在全美3144个乡镇中有2795间办公室。农会联合会在2017年花了300万美元用于游说。农业企业也位列全美十大竞选捐款行业，仅次于能源、建筑、交通等行业。今年1月8日，特朗普曾专程前往田纳西州的美国农会联合会发表演讲。

目前，美国有农会联合会、美国农场事务所、牧场主协会、美国大豆协会、棉花协会等组织，它们通过对国会和政府施加影响，促使有利于农牧场主的农业立法和政策被通过并执行。农业利益集团送出的不仅是政治献金，还有它所覆盖的众多从业者的选票。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明告诉《环球时报》记者，在美国，农业组织和农业利益确实是比较重要的一部分，农业利益团体在政治光谱上基本上处于偏保守的位置，相对来说和共和党联系更紧密。但农业本身以产业为单位给共和党进行利益输送、竞选经费输送的特征并不是特别显性，远不如能源、钢铁、汽车、大飞机等产业，其表现更多的不是孤注一掷地给总统候选人捐钱，而是代表选民的诉求。

“看过去的记录，不只是中国，只要是想对美国采取报复行动的国家往往都将矛头对准农业。”4月2日，艾奥瓦州联邦参议员格拉斯利说：“几乎所有参议员所属的州都有些农业项目，因此农业问题可以打击到国会里几乎100位参议员。”

2003年，欧盟威胁对柑橘等美国产品加征关税以报复小布什政府对欧洲钢材征税，小布什屈服了，因为关键的摇摆州佛罗里达有众多柑橘种植园主。

2018年是美国选举年。美国《国会山日报》7日的一篇文章称，民主党人认为，特朗普与中国之间不断升级的贸易摩擦是一个机会，可以帮助他们赢得几个州的参议员选举。

据《纽约时报》报道，农民对特朗普关税的愤怒让共和党候选人左右为难。在以大豆为主要农作物的北达科他州，竞选参议员的凯文·克莱默过去一周很低调，他敦促特朗普对中国采取更审慎的方式。到了上周五，他慌了，他在推特上称，他联系了农业部长，敦促他快速行动，采取一切方式保护农业生产者的利益。报道称，农民一向是美国最有组织的游说团体之一，但随着美中贸易摩擦升级，农民们发现当局对他们的抱怨声不加理睬。现在，很多人开始“投诉”国会里代表他们的议员。

“农业捍卫贸易，因为农业依赖贸易”，美国《福布斯》网站一篇文章称，2016年美国农民将票投给特朗普，他们希望恢复更自由的国际贸易流动，原因很简单，美国农业是自由贸易的赢家。

其实，美国农民面临的挑战不仅仅是贸易争端发生时“被牺牲”。一个世纪以来，美国一直被认为是世界“粮仓”，如今这种状况正在改变。“曾经喂养全世界的美国农民已经被超越”，《华尔街日报》去年刊文称，美国农业的独大地位已经被侵蚀，2012-2013年，巴西超越美国成为头号大豆出口国，俄罗斯小麦出口量也在上一个农事年击败美国。

眼下的美国仍称得上“农业超级大国”，一个重要原因是全球特别是中国等国的需求。瑞士《新苏黎世报》称，鉴于世界人口增长和美国的优势，美国农业的成功故事本来有望继续下去，但现在遇到了华盛顿日益增长的保护主义情绪。

(责编：樊海旭、常红)