中国将坚定不移推进改革开放

4月8日，国务院总理李克强在北京钓鱼台国宾馆同来华进行工作访问的新加坡总理李显龙举行会谈。

新华社记者 王 晔摄

新华社北京4月8日电 （记者崔文毅）国务院总理李克强8日下午在钓鱼台国宾馆同来华进行工作访问的新加坡总理李显龙举行会谈。

李克强表示，当前中新关系持续稳步发展，各领域合作深度和广度不断拓展。中方愿同新方进一步夯实政治互信，加强在国际和地区事务中的协调配合，推动双方关系和务实合作再深入、上台阶。

李克强指出，中新要发挥互补优势，深挖合作潜力，引领双边务实合作向更高层次、更高质量发展。中方愿将“一带一路”倡议同新方发展战略对接，共同推进“南向通道”建设，巩固现有合作机制，深化基础设施、互联互通、金融等重大项目和重点领域合作，拓展第三方市场合作，推进防务与执法安全合作，扩大教育、媒体、智库等领域交流，便利人员往来，给两国人民带来更多实实在在的利益。

李克强强调，今年是中国改革开放40周年，也是东盟第二个50年的起步之年和中国－东盟建立战略伙伴关系15周年。展望未来，中国将继续深化改革、扩大开放，维护以世界贸易组织规则为基础的全球自由贸易体系，促进贸易和投资自由化便利化，以自身发展惠及周边，同包括新加坡在内的东盟国家共同建设利益共同体和命运共同体。希望新加坡作为东盟轮值主席国和中国－东盟关系协调国，继续为促进中国－东盟关系发挥建设性作用，共同反对各种形式的保护主义，推进区域合作，为实现地区和平稳定繁荣贡献力量。

李显龙表示，新中关系友好，双边交往密切，经贸合作成果丰硕，人员往来频繁。新方愿加强同中国“一带一路”等发展倡议对接，促进互联互通，加强第三方市场合作，共同促进区域发展。作为东盟轮值主席国，新方愿发挥建设性作用，积极推进新中双边关系以及东盟－中国关系取得新进展。贸易是新加坡立国之本，新方将继续支持多边贸易体制，支持以规则为基础的国际秩序。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

会谈后，两国总理共同见证了第三方市场合作、人文等领域双边合作文件的签署。

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