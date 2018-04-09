中国心态开放意志坚定（望海楼）

近期，美国特朗普政府单方面挑起的中美贸易摩擦，有愈演愈烈态势。这场贸易冲突，本质上是单边主义和多边主义的一场交锋。相比美国的封闭自恋、外强中干，中国展示了开放心态和坚定意志。

中国心态开放。当美国想方设法搞摩擦的时候，中国正在努力引领开放。博鳌亚洲论坛2018年年会，便以“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”为主题，突出开放和创新。世人皆明白一个道理，只有开放创新，才能繁荣发展。单边主义、封闭自恋，对人对己都不是好事。当前，国际形势和世界经济正在发生深刻复杂变化，本次年会的主题，因为符合现实需要，自然引发各方高度关注。

中国扩大对外开放，是实打实的。中国高度重视本次博鳌论坛年会，习近平主席将出席年会开幕式并举行一系列重要活动。期间，他将对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐示，我们将听到一系列新的改革开放重要举措。

中国意志坚定。在中美贸易摩擦方面，中国政府原则立场不变。中国不想打，也不怕打。如果美国要打，中国坚决奉陪到底。如果美方坚决置国际规则和中方反对于不顾，中国将坚决予以回击。在精神层面，中国从来不怕打压。在物质层面，中国有着世界上最完备的生产体系、最大的消费市场。这是中国的底气。

中国站在道义高地。中国的反击不仅是为本国考虑，也是为全球发展利益考虑。中国将继续维护多边贸易体制，推动经济全球化。中国倡导并推进的“一带一路”，目的也是谋求各国发展战略对接，形成共同发展势头，增强对美好未来的信心。中国不仅为人民谋幸福，为民族谋复兴，也为世界谋大同。用联合国秘书长古特雷斯的话说，中国已成为多边主义的最重要支柱和促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量。

相较而言，美国焦虑了。中美实力对比变化，让美国不淡定了。中国重要工业品产量有多项位列世界第一或位列前茅。2017年《财富》世界500强名单中中国企业有115家并有3家进入前十位。2017年中国社会消费零售总额超过5.7万亿美元，接近美国2017年GDP的1/3。不断增长的中国经济竞争优势显著缩短了中美经济差距，人民币全球使用逐年增加，美元国际货币主导地位被逐年弱化。美国以知识产权保护缺失和不公平竞争及国家安全为理由，对华实施贸易制裁同时限制中国企业在美国投资并购，根源在于中国经济发展挑战美国竞争优势，影响美元国际货币主导地位。

美国的招数，损人害己。中美贸易摩擦不断升级，影响全球经济复苏，也会激发国际社会加速改革美元主导的国际货币体系，从而只会加速弱化美元国际货币主导地位。美国对华贸易摩擦，会直接限制中国对外贸易和全球经济活动的美元使用，直接加速弱化美元国际货币地位。

贸易战一旦开启，没有赢家。玩大了，输惨的一定是美国。对世界不负责、对自己不自信的特朗普政府，应该认真掂量掂量。

（作者分别为复旦大学世界经济系教授、博士生）

(责编：樊海旭、常红)