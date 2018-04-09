如何启动留学安全模式

日前，2018中国国际教育巡回展（北京）上，专业人员现场讲解，互动演练、生活中突发事件安全应急方法，观众在现场学习心肺复苏。

春光/人民图片

日前，在第23届中国国际教育巡回展北京站期间，教育部2018年“平安留学伴你行”宣传推广活动正式拉开帷幕，吸引了60.4万人在线参与，规模、覆盖面均超往年。教育展现场的平安留学“互动演练”区更是吸引了不少家长和学子。

近年来，随着出国留学人员增长及留学人员结构多样化、低龄现象日益凸显，在复杂的国际局势背景下，留学安全话题广受关注。

风险来自哪里

如何避免和应对危险，是关乎每位学子的大事。在讨论怎么应对之前，先要知道危险来自哪里。留学行前了解当地政治局势、治安状况是必要的，以避免进入危险区。

“枪战在里约并不少见，所以我和朋友们尽量不去危险地区。”在巴西读高中的小桥（化名）对于自己身边的风险有一定判断和预防，主动避开了危险系数高的地方。

除了公共安全事件，来自日常生活中的危险更需要海外学子提高警惕，加强预防。德威控股集团的项目经理田罗见描述了这样一次求助：“一名留学生刚到澳大利亚不久，晚上回家时一个男士向她打招呼并强行夺过手机拨通了自己的号码。虽然当时这名留学生以朋友等她为由迅速离开，但她每天一个人回家，又必须走同一条路，该怎么办？”这名留学生意识到自己是一个人，同时也意识到这个男士的举动可能会对自己造成危险，遂及时寻求专业人士的帮助，才得以化解危险处境。

掌握应急技能

对海外学子来说，掌握遭遇突发事件时的应急技能，可以帮助自己有效规避和应对安全风险。

平安留学展的“互动演练”区，教官邀请两名准留学生参与了这样一次场景模拟：两位体型相似、完全没有防御装备的女生分别站在教官饰演的拿着砍刀的暴徒两侧。谁会首先受到伤害？在现场的学子和家长有的猜测是左侧的女生，因为右侧的女生随身携带的包可能阻碍暴徒的行动……教官喊停，并给出答案：“谁离我近，谁就先受伤。”

留学前学习一定的应急技能很有必要。比如枪击发生时要立即低头蹲下或趴下，不要站立，同时尽量选择处于自己与袭击者之间的、密度质地不易被穿透的掩蔽物；提前了解各种灭火器的使用方式，火灾不可控时用湿毛巾捂住口鼻逃生，用床单系逃生结从窗口逃走等；在地震、火灾、龙卷风多发的国家，面对这些自然灾害，最好是提前了解和学习一些基本逃生方法。

数据显示，自2009年起，教育部留学服务中心在全国范围内开展出国留学行前培训工作，如今已步入第10个年头。

多种方式预防风险

“牢记12308！”是平安留学展中谈到“安全求助”时，出现频率最高的一句话。据介绍，“12308”是中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心为中国公民提供24小时领事保护与服务的领事保护热线，学子若遇到紧急情况可拨打求助。

除了12308，学子还应了解留学目的地的法律法规，牢记所在国的报警电话。在出国前，学子要对留学目的国的基本法律制度及司法处理程序有一定程度的了解，自身利益受到侵害时，应该学会用法律手段来维护合法权益。

海外青少年权益保护与发展联合会秘书长刘嘉宏先生在谈到安全问题时说：“很多时候，不论是在海外抑或在国内，不仅要防范安全风险，还要主动创造安全环境，包括选择安全的租房地点和合租人，了解遇到危险时的求助方式等。”

(责编：樊海旭、常红)