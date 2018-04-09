“中国制造”如何突围？（专家解读）

图为“蛟龙”号载人潜水器离开“向阳红09”科学考察船进入水中。

新华社记者 刘诗平摄

美国石英财经网站称，5年前，中国是全世界最喜欢使用播云催化剂的国家，利用火箭向空中发射或从飞机上向空中播撒播云催化剂。中国当时每年制造的人工降雨量达550亿吨，并计划将人工降雨量增加3倍。如今，据称中国已拥有能改变天气的新技术，并正着手规划该国最大的人工降雨工程。

美国《福布斯》杂志4月2日发文《熟能生巧：为什么中国的制造商具有生产优势》称，几乎任何产品的制造商都依赖学习：在更好地生产产品的同时降低生产成本。在大规模生产中，学习的好处是显而易见的。如今，背靠巨大市场的中国制造企业正成为这方面的领先者。对于智能手机、众多日用消费品和汽车来说，今天的中国是最大的市场，而且中国还将成为电动汽车的最大市场。

俄罗斯卫星通讯社近日发表《为什么中国年轻人选择国产品牌》一文，称调查显示绝大多数中国年轻人更愿购买本国品牌产品，包括电器、手机、服装、体育产品等等，认为这反映出“中国制造”似乎正逐渐成为受尊敬的标签。

英国《金融时报》近日报道河南滑县一制衣厂的工作场面。该厂位于中国中原省份河南的农村。属于首批“卫星工厂”（从较富裕的沿海地区整体搬迁过来的服装厂），利用扶贫项目资金在农村重新兴建起来。报道称，此举反映出政府重点的明显变化，在几十年的城市化和忽视农村发展后，中国共产党正寻求振兴乡村。将来，会有更多河南卫星工厂这样的项目吸引年轻工人返回家乡。新疆地区和山东省的许多县复制了河南的模式，建设了小型制衣工厂——这些工厂需要低技能工人，并且运输便利。

■受访专家：

原中国社会科学院金融研究所研究员 易宪容

目前，中美贸易摩擦一直不断，将来问题也会很多。特朗普近期一系列动作是为了在未来与中国的谈判中占有优势，希望提高谈判的筹码。美国短期内能做到的就是限制中国企业购入美国技术，如高新技术的并购等。

中国要在美国的围追堵截中突围，首先要正确地认识自身。近年来，中国制造业的产量上来了，但质量上存在差距。中国仍然有必要引进国外先进的技术，无论是德国、日本还是美国，在产品的生产技术上依旧比中国先进很多。

“中国制造”要取得根本性进步，必须培养创新型人才，这是发展制造业的核心。一味地模仿而无突破性进展，制造业将永远停留在低端层次。

其次，需要改善城市的运营环境，即企业的经营环境。当前，大城市中制造业的环境在不断恶化。城市房价上升，导致企业的运营成本也大幅度上升。而发展相对落后的地区则缺乏技术人才类的高素质劳动力。为促进企业发展，政府应制定合理的政策，完善法律制度以降低城市的企业运营成本。企业的运营环境好了，才有利于引进高端制造业。一些先进企业集中在深圳很大程度上是因为其法律文化环境较其他地区相对良好，当然现在深圳房价的上升对其也相当不利。

第三，政府应出台一些政策引导先进制造业的发展。通过税收、鼓励基金的方式来促进企业发展，把自己做大做强。

“中国制造”与过去相比，已出现重大转型。

一方面，这些年我国制造业确有一个跳跃式的提升，网络、自动化、IT、物联网等技术发展较快，一些企业实力提升显著，部分低端产业逐渐外移，高端产业在进步，如无人驾驶飞机、高铁技术、桥梁建筑、机车制造技术等都提升很快。

而且中国产品在新兴国家已有很大市场，较容易进入印度、马来西亚等南亚国家以及非洲国家。这对整个中国经济实力来说非常重要。

另外，中国应给自身准确定位，与发达国家相比，差距还是较大。因此只有保持谦虚的态度才能更好地学习他国先进技术，促进企业壮大，增强在世界市场的影响力。

目前暂无中国企业进入“世界百强”。企业要进“世界百强”，不应只重产量而应重创新、市场化程度等。在北美、欧洲等发达国家，中国的高端产品仍然罕见。阿里巴巴、腾讯等企业现也只在国内拥有较大市场，其核心技术仍缺乏竞争力。中国应推动制造业发展，最好能出现与苹果、亚马逊相媲美的大企业。

政府近年对大飞机的生产非常重视，希望大飞机成为我国的重大产业。但关键技术的成熟程度仍不能与波音公司等相比。

如何创造出影响世界的产品，是要解决的关键问题。有创造性、突破性产品急不来，必得先从教育抓起，培养有绝对创新精神的人才，才能逐渐拥有大的竞争优势。

（刘雨溪采访整理）

(责编：樊海旭、常红)