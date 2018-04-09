巴西前总统卢拉“投案” 同意入狱服刑但自称清白

巴西前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦7日结束藏身，赴警察局“报到”，同意入狱服刑但自称清白。

【不及时】

卢拉当天在巴西钢铁工人工会总部告诉数以千计支持者，“我将遵守命令”，到警局“报到”并“与他们面对面交流”。

“他们关我越久，这个国家将诞生更多‘卢拉’”，这名巴西最具影响力的政治人物说。现场一些支持者哭泣，一些人高喊“释放卢拉”。

这名现年72岁的前总统演讲结束后，支持者用肩膀扛起他，回工会总部大楼。

巴西钢铁工人工会总部位于圣保罗州圣贝尔纳多－杜坎普，遭多辆警车包围，附近街道聚集大量人群。

当天下午，卢拉从那里搭车准备去警局“投案”，遭几十名支持者“堵门”。

“围住、围住（大楼），别让他们将他逮捕，”支持者高喊并与警卫争吵。几分钟后，卢拉下车、进总部大楼。

日落不久，卢拉再度现身，由保镖“护送”开路，突破“人群”、坐车离开。

卢拉在圣保罗联邦警察局完成相关情况确认后，搭乘警方直升机飞往圣保罗孔戈尼亚斯机场，随后换乘飞机赴巴拉那州首府库里蒂巴，落地后乘坐直升机飞往联邦警察局。

巴西联邦法官塞尔希奥·莫罗5日发出逮捕令，要求卢拉6日17时前到库里蒂巴联邦警察局报到并入狱服刑。卢拉没有在规定时间内“投案”，而是躲到钢铁工人工会总部。

里约热内卢州立大学政治学教授毛里西奥·桑托罗说，卢拉不及时“投案”，有意展示“力量和人气”以及“作为政治领袖聚集支持者的能力”。

【不认罪】

卢拉坚称清白，认定涉腐指控只是为阻止他参加定于10月的总统选举。

“警方和‘洗车行动’调查人员撒谎。检察官撒谎，”卢拉说，“他们让社会以为我是贼，我不会原谅他们。”

美联社报道，巴西社会深度分化，民众对卢拉入狱的看法呈现对立。

卢拉的支持者埃莱娜·金特拉在钢铁工人工会总部一度落泪，认为逮捕卢拉是在“散播仇恨”，“另一方借由逮捕暗示他们不想与左翼对话”。

退休人员埃德松·索阿雷斯说，卢拉是“骗子、不尊重法律的激进分子”，现在该是让他进监狱的时候。

卢拉去年接受法庭一审，因收受奥亚斯建筑公司一套豪华海滨公寓遭定罪。今年1月，联邦第四地区法院维持一审定罪并把刑期延长至12年零1个月。

依照巴西法律，二审被判有罪的人可开始服刑，即便仍有上诉可能。

卢拉先前向联邦最高法院申请人身保护令，争取能在上诉期间保持“自由身”。他的申请5日遭驳回。

当天随之而来的是联邦法官莫罗的逮捕令，要求卢拉24小时内投案。

【回“起点”】

5日深夜，卢拉躲到他的政治生涯“发迹之地”钢铁工人工会总部，没有选择劳工党总部作为避难所。政治学教授桑托罗认为，这一举动有象征意义，“卢拉想要强调他身为社会运动领袖”而非“政党领袖”的人生轨迹。

路透社报道，卢拉从工会基层起步，上世纪70年代晚期组织全国范围罢工，帮助巴西1985年终结军政府统治。后来，他多次参选总统，以大众化、朴实无华的演讲争取民心，赢得两届总统选举。

作为巴西首名工人出身的总统，卢拉2003年至2010年任职期间引领巴西经济高速发展，离任时民意支持率颇高。

劳工党多名领导人说，卢拉仍代表这一政党参选总统。

只是，依照巴西选举法，候选人一旦遭定罪，8年内不得竞选公职。

美联社报道，巴西最高选举法院定于8月确认合格总统候选人，可能会剥夺卢拉的参选资格。卢拉在狱中就这一裁决提起上诉会更加复杂。

卢拉的一些政敌和分析师说，卢拉入狱意味着这名领跑民意的候选人“出局”，同时标志着巴西左翼执政时代的终结。他们推测，总统选战将敞开大门，偏向中间派的候选人更有机会胜选。（陈丹）（新华社专特稿）

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