互联互通带来中巴双赢

巴西巴拉那瓜集装箱码头繁忙的作业场景。

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近日，中国招商局港口控股有限公司（以下简称招商局港口）收购巴西巴拉那瓜集装箱码头（TCP）项目顺利完成交割，将全面主导该码头的经营管理，特许经营期将到2048年。

在巴西联邦参议院举行的交割仪式上，中国驻巴西大使李金章表示，这一交易创下巴西乃至拉丁美洲集装箱码头并购交易金额之最，也成为中企在拉丁美洲践行“一带一路”倡议的新突破。

TCP码头是巴西最具赢利能力的码头之一

去年9月，招商局港口宣布以28.9亿雷亚尔（约合57亿元人民币）收购巴拉那瓜集装箱码头营运商公司90%的股权，这是中企第一次进入巴西港口领域。

TCP码头是巴西第二大集装箱码头，目前拥有3个集装箱泊位，年设计吞吐能力达150万标箱，出口货品主要为巴西具有高竞争力的肉类、农产品等，是该国最具赢利能力的码头之一。码头所在的巴拉那瓜港是该国第二大，也是最为现代化、最具发展潜力的港口之一，辐射经济腹地涵盖巴西东南部最重要的沿海地带，集中了巴西全国45%的人口以及48%的国内生产总值。

据了解，招商局港口计划在两年内投资近6亿雷亚尔完成对TCP码头的扩建，包括岸线延长220米、前沿吃水增加3.2米、吞吐能力提升60%等。另外，在接下来的特许经营期内，招商局港口将通过TCP码头投资超过6亿雷亚尔，以逐步实现码头设备和操作系统等更新。

目前，TCP码头已聘用近1000名本地员工。2019年底码头扩建工程完工后，还将会给当地带来大量的就业机会，并间接带动物流和贸易等相关行业就业。

TCP码头交割完成也标志着招商局在海外的港口布局实现了五大洲全覆盖。招商局港口董事总经理白景涛表示，公司作为中国最大、世界领先的集装箱港口开发、投资和营运商，将努力使TCP成为中巴合作共赢的典范。

码头进出口商品主要来源、最大目的地都是中国

事实上，得天独厚的区位优势使得TCP码头在中巴贸易中扮演重要的角色。

TCP码头具有重要的战略地位，陆路铁路集疏运条件优越，是巴西南部唯一有铁路直接连接的码头。其所处的巴拉那州经济发展水平位居巴西前列，是巴西重要的农牧业产区。近十年来，中国一直是巴西最大的农产品出口市场。TCP码头出口商品的最大目的地就是中国，同时是巴西鸡肉、木材等产品出口至中国重要的启运码头。码头主要进口商品来源国同样也是中国，主要进口商品包括家用电器、汽车配件、塑料、化肥和轮胎等。码头交割对于促进中巴经贸合作尤其是农产品贸易意义重大。

招商局港口副总经理兼TCP码头公司董事长陆永新在接受本报记者采访时说，交割完成后，招商局港口将利用其全球港口网络，一方面加大和船公司联盟的合作力度，增加新航线，为TCP码头腹地客户提供多种选择和贸易便利，不断降低终端客户的物流成本和提供其物流效率；另一方面，也将通过协调中国客户和巴西客户之间的业务协同，不断提升TCP和中国乃至巴西和中国之间的双边贸易总量，“这无疑是一个双赢的局面”。

近年来，中巴两国经贸关系持续快速发展，中国是巴西最大的出口目标国，巴西也是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。招商局港口董事局副主席胡建华表示，此次收购将进一步密切两国经贸合作。招商局将以巴拉那瓜港为起点，在物流、高速公路、临港保税园区和城市社区综合开发等领域寻求更多的投资、开发及运营机会。

中企投资巴西基础设施是互利双赢的市场行为

近年来，中国已成为巴西主要的投资来源国，且投资领域日趋多元。2017年，中企相继实现对巴西机场、电站以及港口的收购，全年在巴收并购金额达106.8亿美元，占当年外资收并购总额的35.6%。不难看出，巴西基础设施领域越来越多地吸引中国投资者的目光。

去年，中国—巴西扩大产能合作基金正式启动，而基础设施是基金重点支持对象之一。“中国投资巴西基础设施正逢其时，对巴西经济长期发展而言弥足珍贵。”巴西亚太—中国研究所所长塞维利诺·卡布拉尔对本报记者表示，近年来巴西经历了严重的经济危机，在去年筑底企稳，有望实现持续回升，但基础设施仍显薄弱。中国在该领域具备资金、技术以及管理等优势，此时投资巴西基础设施具有相对良好的内外部环境，将对巴西经济回暖起到积极的促进作用，也为两国贸易持续快速发展提供便利条件。有分析认为，巴西投资环境日趋灵活开放，为中企开展投资并购提供了一次良好的机遇。

李金章表示，中资企业收购巴西的电力、港口等企业股权，与巴西共享先进技术和管理经验，有助于提高企业的效率和赢利能力，是互利双赢的市场行为。

巴西交通部长毛里西奥·金特拉坦言，基础设施投资欠缺一直是巴西经济发展的软肋，中企投资将有助于改善这一状况。巴西经济正逐步复苏，为吸引中企投资创造了有利条件。巴拉那州参议员韦林顿·法贡德斯认为，TCP码头的交易在刺激巴西出口的同时将进一步吸引投资者来到巴西。“中巴两国在基础设施领域的合作必将得到持续强化。中国将带来巨大的投资，而这正是当前巴西恢复社会经济增长、为民众创造就业机会所急需的。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 22 版）

(责编：王吉全、曹昆)