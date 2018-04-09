深化中菲合作 共建海上丝路（大使随笔）

站在中国与世界共商、共建、共享“一带一路”的新起点上，菲律宾将成为最重要的参与者、推动者和受益者之一

在春意盎然、万物生发的4月，风光旖旎的海南东屿岛，博鳌亚洲论坛2018年年会将奏响开放创新、繁荣发展的最强音。菲律宾总统杜特尔特将应邀出席年会开幕式，习近平主席将在论坛年会期间同其举行双边会见，就抓住共建21世纪海上丝绸之路重要机遇、加快中菲两国战略对接、推进全面务实合作、实现共同发展作出新规划。这将是今年中国新一届领导集体产生后中菲元首的首次会晤，具有承上启下、继往开来的重要意义，将为中菲关系未来发展注入新的活力。

过去一年多，在习近平主席和杜特尔特总统的引领下，中菲关系全面转圜，持续巩固深化，已驶入加速发展的快车道，政治安全、经济贸易、人文交流“三大支柱”鼎立格局更加清晰，各领域成果日益丰硕。

双方战略互信不断深化。习近平主席同杜特尔特总统已在双边、多边场合举行四次重要会晤，为两国关系指明了互利共赢的发展方向、规划了行稳致远的宏伟蓝图。两国加强执政党间的治国理政交流，恢复外交、防务、经贸等一系列双边对话合作机制，开启南海问题双边磋商机制和中菲海警合作联委会，在国际和地区事务中的协调配合更加紧密。

两国合作潜力迅猛释放，合作成效日益显著。双方迄今已签署40多项合作文件。2017年，中菲双边贸易额首次突破500亿美元大关。中国跃升为菲律宾第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第四大出口市场。2017年中国对菲新增投资5384万美元，同比增长67%。赤口河灌溉项目、卡利瓦大坝、帕西格河桥梁、中国工业园等基础设施与产能合作项目有序推进。两国在禁毒、扶贫、反恐、防灾减灾、军事等领域合作成果不断显现。

两国人文往来方兴未艾。2017年，中国已成为菲律宾第二大游客来源国，中国赴菲游客近100万人次，一年内实现倍增，每周往返两国航班多达300架次。中菲友好城市、科技、教育、文化、艺术、媒体、智库、青年交流日益热络，两国人民的心越拉越近，传承千载的友好情谊焕发出新的强大活力。

从古至今，中菲地缘相近、血缘相亲、文缘相通，通过历史传承的友谊和合作紧紧相连。展望未来，站在中国与世界共商、共建、共享“一带一路”的新起点上，菲律宾将成为最重要的参与者、推动者和受益者之一，中菲定会成为守望相助的好邻居、携手同心的好朋友、互利共赢的好伙伴。这不仅符合两国和两国人民的现实和长远共同利益，也是中菲两国维护本地区和平、稳定、繁荣共同使命的必然要求。

潮平岸阔催人进，风正扬帆正当时。我相信，在两国元首的指引下，中菲两国的战略互信将更加巩固、经贸融合将更加紧密、人文交流将更加繁荣，中菲共建海上丝绸之路的航船将乘风破浪、行稳致远。

（作者为中国驻菲律宾大使赵鉴华）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 22 版）

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