架起中拉交流的“空中运河”

4月5日，巴拿马首都巴拿马城托库门国际机场迎来了首架来自中国的航班，中国国际航空公司运营的北京—巴拿马城直航航线宣告开通。巴拿马总统巴雷拉在巴拿马城举行的首航庆祝仪式上说，这趟航班“不仅是中巴之间的桥梁，也是中美洲、加勒比乃至整个拉美与亚洲之间的桥梁，有利于更好地推动双边经贸往来和人员交流”。

巴拿马城托库门国际机场是拉美地区最繁忙的航空枢纽之一，每日航班来往于美洲、欧洲90多个城市，年输送旅客逾1500万人。4月5日当天，这里变成了中国元素的海洋，北京—巴拿马城直航首航仪式迎来了300多名政要嘉宾。步入机场值机楼，“欢迎来到巴拿马”“连接中国巴拿马”中西双语宣传牌和两国名胜古迹摄影作品映入眼帘。

2017年6月中国、巴拿马成功建交后，两国关系取得了突飞猛进的实质性发展。巴拿马是第一个与中国签订“一带一路”建设备忘录的拉美国家。此外，签证便利化政策的出台、直航的开通等更是为推动两国人文交流，特别是旅游合作奠定了良好基础。

中国巴拿马直航航线宛如一条“空中运河”，连接起中国和拉美国家，极大便利人员往来。现阶段该条直航航线每周四和周日共两班，北京至巴拿马去程约19小时50分钟，回程约23小时20分钟，相较非直航航线平均缩短近3个小时。

巴雷拉接受本报采访时表示：“‘一带一路’倡议坚定推动贸易自由化，巴拿马将积极拥抱、对接该倡议，并利用自身航空优势便利中拉合作发展。”

巴拿马总统府重大项目国务秘书处研究员华金·莫拉莱斯对本报记者说：“航线开通将促进巴拿马走向中国，未来的大门已经开启，期待更多中国民众来巴拿马，更多巴拿马民众前往中国。”

中国驻巴拿马大使魏强对本报表示：“从‘一带一路’向拉美延伸角度出发，本次航线开通具有突出的象征意义。未来巴拿马可作为‘一带一路’重要承接地，助推中巴关系、中拉关系在倡议框架内稳步向前迈进。”

（本报巴拿马城4月8日电）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 21 版）

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