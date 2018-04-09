“美国对华贸易限制措施终将失败”

继美国发布总额约为500亿美元的对华301调查征税产品建议清单后，美方4月5日宣布或再对1000亿美元中国商品加征关税，美国政府正在挑起贸易战的错误道路上越走越远。对此，中方予以强烈谴责并坚决回击，并表示必定采取新的综合应对措施。

美国对华采取的贸易限制措施，遭到了包括美国国内人士在内的世界各国专家学者的一致反对。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，美国以“中国市场开放程度不及预期”以及“对知识产权保护不足”为由对中国采取贸易保护主义措施，完全是“看错了病”“开错了药方”。过去几十年来，中国在市场开放和知识产权保护方面取得的进步，全世界有目共睹，美国对中国的无理指控和责难是毫无依据的。

“绝大多数美国人同中国人一样，都是中国开放发展的受益者”

针对所谓“中国市场开放程度不及预期”一说，美国政府前法律顾问哈维·佐丁对本报记者表示，这一说法是毫无根据的。从事实看，中国自实施改革开放以来，经济实现了无可比拟的快速发展。无论是从绝对发展指标，还是从与美国等国的横向对比看，中国的改革开放都是一个巨大成功。“绝大多数美国人同中国人一样，都是中国开放发展的受益者。”

荷兰莱顿大学经济史教授理查德·格里菲斯在接受本报记者采访时表示，过去40年间，中国经济长期保持稳定快速发展，让世界惊叹，中国成功的一个主要原因就是不断扩大开放，通过深度参与国际竞争与合作提高自己的竞争力。

格里菲斯表示，过去几年间，中国不断开放本国金融市场，欧洲很多金融企业进驻中国并且蓬勃发展。随着“一带一路”建设的稳步推进，中国的金融市场将更加开放。有数据显示，截至2017年末，共有21个“一带一路”沿线国家和地区的55家银行在华设立机构。近期中国银行保险监督管理委员会正在积极稳妥地推进银行业进一步对外开放，将为外资金融机构在华经营提供更大的发展空间。“中国在金融领域不断扩大开放，既反映出中国对本国经济前景的自信，也表明中国政府有能力对金融风险进行有效管控。”格里菲斯表示，中国在保持开放的过程中管控好各种金融风险，也是为了更好地扩大开放与合作。

法国扎菲尔欧亚合作促进会会长贝文江对本报记者表示，从金融方面来看，中国市场已经相当开放。他举例说，2017年11月，中国政府宣布外资企业在证券、基金管理、期货公司的投资比例放宽至51%，上述措施实施3年后，投资比例将不受限制。他表示，由此可见，特朗普政府认为中国限制外资进入的说法是毫无根据的。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。他表示，开泰银行在中国市场的成长壮大，从某种程度上反映了中国银行业对外开放的历程。开泰银行1994年进入中国市场，成立深圳代表处，两年之后升格为深圳分行。之后，开泰银行在中国大陆先后成立成都分行、龙岗支行和上海分行。近年来，开泰银行在中国的业务不断扩大，去年获得中国银监会批准取得银行执照。“开泰银行在中国市场的持续拓展充分体现了我们对中国市场未来前景的满满信心。”蔡伟才说。

中国金融市场的不断开放，让以金融服务见长的英国看到了合作机遇。例如，“沪伦通”可谓是中英两国近期在金融合作领域最大的期待之一。英国金融业人士普遍认为，“沪伦通”的启动意味着中国继续开放资本市场，是放宽外资准入、扩大金融开放的实质性一步。

英国“一带一路”特使、汇丰集团前主席范智廉认为，“中国现在很开放，我认为这是应对问题的关键”。他表示，英国非常期待在“一带一路”框架下与中方在金融方面进行深入合作。

“创新发展理念深入人心，中国知识产权保护不断取得进展”

美国对华301调查中关于中国知识产权保护方面的指责是“无的放矢”。中国商务部条法司司长陈福利表示，美国301调查无视中国实际情况，无视中美多年来加强经贸合作和知识产权合作对话的努力。中国国际商会日前也发表声明表示，中美企业之间的技术转让，由企业平等协商、自主决定、有偿交易，不存在政府强制和干预。

随着中国创新发展理念深入人心和创新驱动发展战略的实施，中国知识产权保护工作不断取得新进展。德国海尔布隆管理与法律学院品牌保护专家亚历桑德拉·冯·俾斯麦指出，过去两年间，中国的外国商标持有者有所增加，与此同时，商标侵权的法定赔偿也增加了，赔偿的最大数额可达300万元人民币。另外，中国自2014年就在北京、上海和广州成立了专门从事知识产权领域诉讼的知识产权特别法庭，大大提高了诉讼质量。“几乎没有国家能比中国更具活力。”俾斯麦表示，外国公司要想很好地享受这个富有活力的市场，就应该尽早在中国注册自己的品牌，并附上相应的汉字。

蔡伟才说，中国加入世界贸易组织之后，在保护知识产权和扩大市场对外开放方面的不懈努力是有目共睹的，尤其是在金融领域，外资银行在中国国内业务种类及规模不断扩大，市场份额逐年增加。外资银行在中国国内发展业务，基本上可享有“国民待遇”，与中国同行公平竞争、共同发展。

“创业者们，别再盯着硅谷了，得去中国！”隶属于资讯管理公司埃森哲的德国数字集团董事总经理欧拉夫·洛塔科斯向德国创业者们发出了如是呼吁。他表示，在中国，创业公司所处的基础设施环境越来越好。中国的巨大优势在于，人们不需要反复强调数字化的优点——它已经成为人们日常生活的一部分。

“在深圳（中国版硅谷），人们坚信创新的自由发展。”洛塔科斯表示，每个创新追求者都能享用开放的资源以推动创新。在深圳的创意社区，每个人都可以在产品上进行协作，彼此共享信息。人们以强大的人际网络共同创新、分享创意，将产品迅速地制作并推广开来，最终形成了中国创新行业独特且繁荣的生态系统。

“美国的贸易保护主义举措将威胁全球经济的进一步增长”

英国古典经济学家大卫·李嘉图的比较优势贸易理论指出，每个国家都可以从国际分工和自由贸易中受益。当然，在这个过程中，一些特定国家的特定产业，会遭遇工作岗位流失、薪水下降等问题。但是从全局来看，自由贸易为多数人带来的福利要大大超出给少数人带来的损失。实践证明，开放的商品、服务和资本市场将推动相关国家的经济增长和繁荣。

英国剑桥大学嘉治商学院国际管理学教授彼得·威廉姆森表示，特朗普政府总说要“打赢贸易战”，然而贸易战中没有赢家，因为贸易战拉低了世界经济效率和生产率。他认为，2008年金融危机以来，世界各国的经济刚刚恢复到持续稳定增长的阶段，而美国的贸易保护主义举措将威胁全球经济的进一步增长。

贝文江直接指出了美国向中国强加关税的荒谬性。“美国27%的钢铁需要进口，从中国进口的钢铁只占其中的2.2%。此外，这一加税措施只针对中国，却免除了其贸易伙伴加拿大、巴西、欧盟等经济体，这一政策的荒谬性可见一斑。”贝文江援引经济学者的分析解释称，美国对中国贸易赤字的产生需从结构性和宏观经济因素来分析，一是中美两国的贸易产品不同，比较优势也不一样；二是这一巨大逆差与美国的货币政策、储蓄率低等有关。

“我认为，美国政府正在推行的对华贸易限制措施终将失败。作为世界两个主要大国，美中之间尽管存在种种问题，但两国将不得不寻找一种双赢的相处方式，因为我们没有更好的其他选择。”佐丁表示，目前，特朗普政府更倾向于用一种零和思维看待对华关系，但事实上，中国进一步推行开放发展，对于美国企业来说必然是重大机遇。同时，美国市场也存在许多类似机遇，从长远来看，开放能够为彼此发展提供更多契机。

（本报华盛顿、布鲁塞尔、巴黎、曼谷、伦敦、柏林4月8日电 记者郑琪、任彦、龚鸣、林芮、强薇、冯雪珺）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 21 版）

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