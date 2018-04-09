人类命运共同体理念让所有人幸福（国际论坛）

人类只有一个地球，各国共处一个世界。国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的“命运共同体”，面对世界经济的复杂形势和全球性问题，任何国家都不可能独善其身。

习近平主席提出的人类命运共同体理念旨在让全世界所有人都幸福。“一带一路”建设便是一项具体行动，通过促进各国合作，实现共赢共享发展。“一带一路”建设以共商、共建、共享为原则，让所有参与国，乃至全世界都能从中受益，增进所有国家人民的福祉。从这个意义上讲，“一带一路”是具有跨时代意义、非常了不起的倡议。作为邻国，日本理所当然应该加入到“一带一路”倡议之中，并与中国合作一起造福各国人民。

习近平主席提出的人类命运共同体理念、“一带一路”倡议、新型国际关系理论是紧密相连的有机整体。随着中国不断发展，我一直期待着习近平主席就国际关系发表清晰明确的看法，令人高兴的是，他提出了新型国际关系理论。倡导相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系理论贯穿了人类命运共同体理念，以实现持久和平、共同繁荣的人类梦想作为最终目标。对于习主席提出的新型国际关系理论，我举双手赞成。

如今，中国在很多领域进步飞速，直逼美国，令美国颇有压力感。这与日本曾经经历过的情形非常相似。上世纪80年代，日本对美国有很大的贸易顺差，在被迫与美国签订“广场协议”后，日元在短时间内迅速升值。这种剧烈变化也对日本的市场、产业、经济等各个方面产生了巨大的负面影响。中国应该吸取日本的惨痛教训，提高警惕，谨慎行事。

现在中国不仅对美国，对很多国家都有贸易盈余。这说明中国在全球化体系中发展得很好，说明中国企业抓住了全球化的本质，获得了利益。全球化是什么？全球化就是以低的价格生产质量好的产品。各国人民都喜欢物美价廉的产品，能生产物美价廉产品的国家贸易盈余自然就会增加。如今美国的贸易赤字，一部分原因就是中国物美价廉的商品深受美国人民喜爱。在深受贸易赤字困扰的同时，美国更应该反省的是本国的生产模式。

贸易保护主义的危害和自由贸易的重要性不言而喻。当前，世界各国都非常担心贸易保护主义抬头的倾向。中国和美国早已是密不可分的合作伙伴。美国有很多产业依赖从中国进口的产品，与此同时，美国也有诸如农业等不少严重依赖中国市场的产业。特朗普政府急于求成，采取贸易保护主义措施，可能暂时缓解美国的贸易赤字，但如果不改变美国的产业结构，就无法从根本上解决贸易赤字问题。相信美国国内会有越来越多的声音要求特朗普政府停止目前的贸易保护措施，美国政府应该及时进行政策调整。

中国的不断发展，给世界各国带来了大量发展机遇。与此同时，也有一些国家对中国强大后会走向何方表示担忧。在关键时刻，习近平主席提出构建人类命运共同体、新型国际关系，向全世界宣示了中国坚持走和平发展道路的决心——中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。习近平主席的外交思想对于打消国际社会的担忧具有重要意义。

去年10月，习近平总书记在中共十九大发表了非常精彩的报告，不仅对中国未来发展描绘了方向，还为解决世界问题贡献了中国方案。国际社会希望能进一步听到中国的看法与主张，此次博鳌亚洲论坛年会就是一个非常重要的机会。相信通过媒体的客观准确报道，世界各国将会越来越了解中国。

（作者为博鳌亚洲论坛理事长、日本前首相）

《 人民日报 》（ 2018年04月09日 21 版）

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