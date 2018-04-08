中华思源工程扶贫基金会闽善公益基金启动

4月6日，由民建福建省委发起管理的中华思源工程扶贫基金会闽善公益基金（以下简称“思源闽善公益基金”）在福州市东湖VR小镇智慧中心举行揭牌仪式，民建会员、新东湖科技投资集团董事长陈国平捐赠500万元作为“思源闽善公益基金”启动资金，福建省民建会员和社会力量将以“思源闽善公益基金”为平台，助力我国扶贫及公益慈善事业。

全国人大常委会原副委员长、民建中央原主席、中华思源工程扶贫基金会理事长陈昌智发来贺电；全国人大代表、中华思源工程扶贫基金会副理事长兼秘书长、林达集团董事局主席李晓林, 福建省人大常委会原副主任、民建福建省委原主委林强，民建福建省主委、“思源闽善公益基金”管委会主任吴志明，中共福建省委统战部副部长陈飞，中华思源工程扶贫基金会副秘书长陶鸣，民建会员、新东湖科技投资集团董事长陈国平，福建省工商联副主席、北京福建企业总商会党委书记、会长陈春玖等领导和嘉宾出席仪式。

陈昌智副委员长在贺电中对“思源闽善公益基金”揭牌启动表示祝贺，并希望“闽善公益基金”广泛吸纳福建民建会员和各界爱心人士参与公益活动，按照十九大报告中对扶贫攻坚提出的新思想、新目标和新征程，运用新思维、新方法、新手段、新技术，精准地开展扶贫、社会服务和公益慈善工作，不忘初心、牢记使命、同心同行，为到2020年全面建成小康社会，为实现“两个一百年”奋斗目标、为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大的贡献。

据了解，中华思源工程扶贫基金会是成立十一年来，团结全国民建会员和社会各界爱心人士，累计筹款超过16亿元，累计帮扶困难群众超过1100万人次。其中，多年来，与民建福建省委爱心同行，携手共进，联合开展“思源沼气”、“思源教育移民计划”、“思源爱的分贝”等扶贫项目，造福福建父老乡亲，为福建省全面打赢脱贫攻坚战贡献了应有的力量。其中，仅在福建革命老区实施的“思源教育移民计划”项目，就已累计捐赠善款480万元，开办了16个“思源佑华教育移民班”，资助800名农村贫困家庭孩子进城上初中，今后还将继续在福建开办“思源教育移民班”。

李晓林秘书长在讲中指出，中华思源工程扶贫基金会将始终秉承‘饮水思源、回报社会’的理念，与民建福建省委等民建组织及社会各界爱心企业和人士一道，以打赢脱贫攻坚战为总目标，以帮帮公益平台和助力农村产业扶贫的‘思源农特馆’为抓手，为我国全面打赢脱贫攻坚战做出新的更大贡献。

陈飞副部长表示，社会服务工作则是各民主党派参政议政的重要实践活动，开展扶贫工作和社会公益事业，也是民建履行参政党职能，为全面建设小康社会献计出力的一项政治任务。相信“思源闽善公益基金”成立后，民建省委一定会在民建中央和中共福建省委统战部的领导下，在中华思源工程扶贫基金会的指导下，科学地管好用好慈善基金，让善款真正发挥其应有的作用。为树立民建会良好社会形象，为建设全面小康社会作出更大的贡献。

吴志明主委表示，在民建中央、中华思源工程扶贫基金会和省委统战部的指导和关心下，经过积极筹备，‘闽善公益基金’揭牌成立后，将为全省民建会员以及社会力量参与、支持精准扶贫和公益慈善事业提供了又一个平台。

陈国平表示，以产业回报国家支持、以公益推动社会发展，一直是新东湖集团的精神之源，通过“源闽善公益基金”帮助更多贫困地区精准扶贫、精准脱贫，真正实现全面小康社会。

(责编：李阿茹娜(实习生)、常红)