新华社北京４月８日电 （国际观察）卢拉入狱加剧巴西政坛震荡

新华社记者陈瑶 赵焱 张启畅

巴西前总统卢拉７日前往位于巴西南部库里蒂巴的联邦警察总部，向警方投案自首。等待他的，是警方特意准备的一间１５平方米的单人牢房。

卢拉入狱不仅会使巴西社会对立情绪加剧，也使得今年１０月巴西总统选举的前景更加扑朔迷离。同时，作为拉美左翼力量的重要人物，卢拉在巴西乃至整个拉美都有众多支持者，他的入狱也将加剧拉美左右翼政治力量的矛盾和冲突。

入狱激化对立情绪

卢拉主动投案，避免了巴西警方拘捕行动可能带来的大规模冲突，但仍然引起各方强烈反应。在圣保罗、里约热内卢、巴西利亚等主要城市，卢拉的支持者举行示威游行，而他的反对者则燃放烟花庆祝。

巴西最大的工人组织“巴西工人总工会”７日宣布全国总动员，号召该组织的所有成员参加抗议行动，要求立即释放卢拉并允许其参加总统选举。

卢拉入狱在拉美地区也引发反响，一些左翼国家政府和政党纷纷向这位巴西前总统表示声援。

古巴外交部发表声明，指责巴西司法机构判决卢拉入狱是政治迫害，其目的是阻止卢拉参加总统选举，古巴政府将坚决支持卢拉。此外，委内瑞拉、玻利维亚、哥伦比亚、多米尼加、哥斯达黎加等拉美国家的政府或左翼政党也以不同方式表达对卢拉的声援和同情。

分析人士指出，近年来拉美地区左翼政党接连受挫，中右翼政党在多个拉美国家上台执政，导致该地区左右翼力量之间的分歧加大，围绕地区一体化进程、委内瑞拉局势等问题产生诸多矛盾。卢拉入狱对拉美左翼力量无疑是一个新的打击，左右翼的对立情绪可能再次被放大。

大选前景扑朔迷离

卢拉入狱，也使得巴西劳工党希望通过卢拉参选夺回政权的计划遭受重创，预定１０月举行的巴西大选前景也因此更加扑朔迷离。

卢拉２００２年至２０１０年执政期间，巴西的经济和民生都取得明显进展，大量低收入群体摆脱了贫困，他卸任时的支持率高达８０％，至今仍在巴西拥有很高声望。最新民调显示，卢拉在选民中的支持率仍有３０％，在所有潜在总统候选人中高居榜首。如果他能顺利参选，将是最有力的竞争者。

巴西政治分析师萨维奥·沙利塔指出，从法律上说，卢拉可以在狱中继续展开竞选活动，但将面临重重障碍。劳工党表示将继续推举卢拉作为总统候选人，并将尽一切努力保证他的参选资格。巴西最高选举法院预计在９月对是否接纳卢拉为总统候选人作出裁决。但由于卢拉在二审判决中已被定罪，最终获准参选的可能性很小。

沙利塔认为，尽管如此，卢拉有可能会在狱中继续竞选，以期继续发挥影响力。一旦最高选举法院决定取消其参选资格、劳工党推出新候选人，卢拉则会呼吁支持者将票投给代替自己出战的候选人。

巴西热图利奥·瓦加斯基金会的政治分析师迈克尔·莫阿伦认为，卢拉入狱对劳工党造成的冲击比前总统罗塞夫遭弹劾下台还要严重。目前劳工党其他领导人在选民中的支持率偏低，即使代替卢拉参加大选，胜算也不大。

莫阿伦指出，卢拉还得到了巴西左翼各派力量的广泛支持，他的入狱使巴西左翼失去了得到各方认同的“盟主”。巴西民主工党、巴西共产党、巴西社会党等左翼政党准备各自推出总统候选人，而左翼力量分化将增加巴西中右翼政党在大选中的胜算。

拉美政坛震荡加剧

卢拉入狱是当前席卷拉美的反腐风暴的标志性事件，由此引发的拉美政坛震荡仍将继续甚至加剧。

２０１４年巴西司法机构启动名为“洗车行动”的反腐调查，挖出巴西石油公司、奥德布雷希特建筑公司等企业在海内外行贿等非法行为。众多巴西政界和商界重要人物卷入，除了卢拉，前总统罗塞夫以及现任总统特梅尔也受到调查。

巴西国内的反腐行动不断升级，引发的连锁效应也搅动了秘鲁、厄瓜多尔、墨西哥、巴拿马、委内瑞拉等拉美多国政坛。在秘鲁，时任总统库琴斯基身陷巴西奥德布雷希特建筑公司行贿案丑闻，秘鲁国会两次启动弹劾程序。今年３月，在国会投票表决弹劾案的前一天，库琴斯基宣布辞职。在厄瓜多尔，时任副总统格拉斯因卷入巴西奥德布雷希特建筑公司的丑闻，去年１２月被最高法院以贪腐罪判处６年监禁。

分析人士指出，这一轮拉美反腐风暴折射出的制度原因令人深思。

中国现代国际关系研究院拉美所副所长孙岩峰认为，卢拉入狱预示着，拉美地区的政坛震荡仍将持续，而左右翼的较量和博弈或将加剧。

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