新华社华盛顿４月８日电 题：美莫对贸易“霸凌”心存幻想

新华社记者金旼旼 高攀 江宇娟

近日，美国政府威胁再对中国１０００亿美元出口商品加征关税，完全置贸易伙伴、相关产业乃至全球利益于不顾，使中美贸易摩擦进一步升级。面对这种单边主义、贸易保护主义行径，中方已表明坚决应对的决心。

美国政府应该明白，贸易“霸凌”在中国行不通。在美方抛出“千亿美元”威胁后，中国商务部作出坚决回应，中方已做好充分准备，将毫不犹豫，大力反击，奉陪到底，反击方式不排除任何选项。

中方立场非常明确：捍卫国家利益，捍卫多边贸易体系。面对贸易战威胁，中方不想打，但不怕打。不想打，是因为贸易战无赢家，结果是双输；不怕打，是因为为了捍卫国家和人民利益必须打，为维护自由贸易和国际多边体制必须打，体现作为负责任大国的担当。

美方一直标榜寻求公平贸易，但事实上正走向其反面。华盛顿挑起贸易摩擦的立论是基于错误的事实依据和偏差的统计口径，美对外贸易逆差与其自身经济和货币结构性问题以及限制高技术出口等政策密切相关。

美中两国是全球第一和第二大经济体，是全球供应链枢纽，是全球最重要市场；中美不仅提供全球经济发展动能，更提供全球公共产品。作为世界强国，美国应助推世界经济固本培元，而不是搅乱全球体系，强横霸蛮。

美国的贸易“霸凌”已在全球引发不满。韩国宣布了反制措施，准备对进口自美国的部分商品对等征税，以回应美方对韩国相关产品征收保障性关税的做法。针对美国加征钢铝关税举措，欧盟和德国、法国、日本、土耳其等纷纷表示考虑采取反制行动。欧盟委员会发言人日前评价美国依据“３０１调查”拟对中国商品加征关税时表示，反对任何有违世界贸易组织规则的贸易措施。挪威首相索尔贝格则在近日公开批评美国成为自由贸易的最大威胁，同时点赞中国捍卫自由贸易的举动。

公道自在人心。美国如果继续以单边主义冲击全球多边体制，以贸易保护主义阻碍全球自由贸易，必食自种苦果。

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