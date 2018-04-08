美国挑起贸易摩擦必定以损己收场

针对美国近期挑起对华贸易摩擦、摆出咄咄逼人的姿态，出席博鳌亚洲论坛2018年年会的多位国内外知名学者8日认为，华盛顿一手搬起贸易摩擦的石头，必定砸伤自己的脚。

美国约翰霍普金斯大学东亚研究中心主任肯特·凯尔德教授说：“鉴于美中贸易是全球规模最大的跨洋贸易，美中贸易摩擦升级无疑将给全球经济带来更大风险。”他说，没有任何一个国家的人民希望打贸易战，美国跨国公司深度参与美中经贸关系，也支持开放的贸易体系。

“美国一手挑起摩擦并摆出貌似要大干一场的架势，会损害中国的利益，但到头来美国的企业和百姓必定会更受伤。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生告诉新华社记者。

他说，2017年，全球经济增长、贸易和投资等都从长期低迷的泥潭中拔出来，在这个关键时间节点，第一大经济体对第二大经济体挑起冲突，将伤害全球的信心和预期，完全不负责任。

“美国的自信去哪儿了？”谈到中美贸易摩擦，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕发问。

在他看来，美国动不动就挥舞贸易制裁的“大棒”，恰恰是其自信心削弱的体现。他认为，美国现在对100多个国家和地区有贸易赤字，这与美国自身的经济结构密切相关，跟中国打贸易战，也还是需要大量进口而存在贸易赤字。

“从效率比中国低的国家进口产品，意味着美国进口产品价格更高，归根结底，是向美国人民多征税。”张宇燕说。

对此，张燕生也认为，随着中国原产地多元化，未来中国将呈现“全球投资、全球生产、全球出口、全球物流、全球服务”格局，从这个角度看，中国的贸易顺差会在今后一个比较长的时期内持续缩小。

与会学者一致认为，此次中美贸易摩擦，中国被迫反制但反制有力，靶向精准，决心坚定。双方的相互制裁措施并没有真正落地，“爱冒险”的特朗普政府应及时回归理性。

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