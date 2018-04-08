澳大利亚前外交官：澳中关系不会被失实报道影响

人民网悉尼4月8日电（盛楚宜）近日，澳大利亚学者向澳联邦议会情报与安全联合委员会提交声明，认为正在审议修改的《2017外国影响透明度法案》、《2017间谍活动和外国影响力法案》过度渲染了“中国影响力”，威胁了公民自由和学术自由。

澳学者在声明中称，澳大利亚媒体经常通过失实的报道，对某一事件大肆渲染，捏造一个带有种族歧视色彩的阴谋，“中国影响力威胁”就是其中之一。“在有些人眼中，这个阴谋的目标是将澳大利亚变成中国的进贡国或附庸国，这种言论激起了人们对在澳华人的怀疑和责难。因为害怕被指牵涉到这种所谓的阴谋中，很多华人甚至不敢参与相关公开讨论。我们应该警惕，澳大利亚的公共舆论不应该对社会某个特定群体施加过度的压力，通过牺牲他们批评澳大利亚政策和行为的自由来证明他们对澳大利亚的忠诚。”

对此，澳大利亚前驻香港总领事、西悉尼大学澳中艺术与文化研究院创始院长梅卓琳在接受本网记者专访时回应道，正在修改的国家安全法夸大了对“中国影响力”的担忧，不利于学者们就澳大利亚的国家利益相关问题贡献更多看法和声音，过度渲染“中国影响力”的不良氛围也威胁到了公民自由和学术自由。

她称，澳中关系经历四十余年的发展，已经深入各行各业、各社会层面，并已提升到最好的阶段。相信澳中两国领导人都会从两国人民和经济的根本利益上出发，不会受耸人听闻的媒体报道的影响。

梅卓琳强调，澳大利亚的未来依赖于发展更紧密的对华关系以及和亚洲邻国的友好关系。如果澳大利亚能利用好自身的西方文化遗产，同时更好地了解中国文化和亚洲文化，这将激发在科学、艺术、哲学等领域的巨大创造力，让澳大利亚在未来真正成为全球卓越的学习中心。澳中关系发展的关键还是在于两国政府继续鼓励各领域的友好合作。

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