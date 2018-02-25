中国代表欢迎安理会通过关于叙利亚停火的决议

新华社联合国２月２４日电 中国常驻联合国代表马朝旭２４日在安理会表决通过要求叙利亚全境停火的第２４０１号决议后发言，对该决议获得一致通过表示欢迎，希望决议得到全面落实。

马朝旭说，第２４０１号决议是安理会成员耐心协商、努力寻求共识的结果。决议包含尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，要求各方停止敌对行动，缓解叙利亚人道形势，支持叙利亚进行排雷行动，继续打击恐怖主义等积极因素。中方积极参加磋商，为推动安理会达成一致作出不懈努力，发挥了建设性作用。在有关各方共同努力下，安理会达成体现成员国最大共识的解决方案，中方对此表示赞赏。

他说，政治解决途径是从根本上解除叙利亚人民苦难的唯一出路。国际社会应当支持叙利亚各方在联合国斡旋下，尽快通过“叙人所有、叙人主导”的政治进程，寻求各方均可接受的解决方案，让叙利亚人民早日摆脱苦难。中方希望安理会在叙利亚问题上继续保持团结，凝聚共识，推动叙各方巩固停火势头，合作打击恐怖组织，推进叙利亚问题政治解决进程，为维护叙利亚和地区和平与稳定发挥建设性作用。

他还表示，近期叙利亚有关地区冲突升级，引起国际社会高度关注。我们对叙利亚人民遭受的苦难感同身受。中方谴责一切针对平民和平民设施，残害无辜生命的暴力行径。

联合国安理会２４日一致通过要求叙利亚全境连续停火至少３０天的第２４０１号决议。根据决议，在叙利亚境内停止敌对行动后，有关各方应确保联合国及其合作伙伴运送医疗和手术设备的人道主义救援车队每周都能“安全、顺畅并持续通过”，使援助物资和设备顺利送达叙全境需要帮助的人，尤其是进入“难以进入和被围困的地区”。决议还呼吁解除对叙首都大马士革东郊东古塔地区等４个区域的围困，确保运输通道畅通，以维持对这些区域居民食品和药品的供应。

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