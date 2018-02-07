打造绿色无害农田奉献健康安全食品

2月6日，全国县级无害农业全程管家服务平台新疆站在巴州正式启动。平台由中国乡镇企业协会、全国农产品加工产业发展联盟共同发起。

据了解，平台具体执行由中农世杰农业负责，该执行团队现拥有一批高级的管理人员和一支高素质的专业队伍300余人，服务于平台的建设与管理。为农户提供种植金融、农业技术、农业保险、农产品销售、土地托管、农业机械租赁、测土改良土壤、农残降解、盐碱地改良等服务项目。

平台遵循“多元服务，安全为本”，定期免费为各级工作人员及会员进行农业技术、绿色农业、生态农业、标准化生产、品牌化营销等方面的知识培训，通畅会员市场信息、增强会员现代农商意识。

目前，平台模式已为内蒙古、河北、新疆等3个省、市、自治区50多个县市，50000多个农户、家庭农场、种养大户、农民合作社、农民企业提供了全程管家服务，服务土地面积500多万亩。同时设立县级服务站点50多个，村级服务站点近3000个，为农村创业创新人员提供创业就业岗位3500多个。随着平台的不断发展壮大，将为农村创业创新提供更大的助力。

全国县级无害农业全程管家服务平台创始人、中农世杰农业董事长蔺世杰表示，平台计划五年内在全国建立31个省级工作站，2856个县级工作站，搭建更多共同创业平台，带动千家万户脱贫致富。

(责编：朱欣(实习生)、常红)