北京市开展社区青年汇儿童寒假成长营地项目

人民网北京2月7日电（郭昕璇） 2018年1月29日至2月9日北京团市委开展了社区青年汇儿童寒假成长营地项目。本次共有11个区34家青年汇举办了成长营，吸引了821名孩子报名参与。

成长营地项目的开展是为更好响应青年需求，帮助双职工青年家庭解决假期儿童托管问题，同时进一步发挥社区青年汇平台优势，依托社区资源，服务社区青年居民，促进社区儿童全面、健康发展。社区青年汇儿童成长营地是团市委于2016年开始举办的品牌项目，经过两年的试点，共开设48个营地，服务近1300名儿童。

本次成长营在营员招募方面，招募群体为小学1-6年级在校学生，按照离营地居住就近原则进行招募。在课程安排方面，成长营课程内容围绕思想引导、儿童自护、课业辅导、兴趣培养、创新教育、成长同行等六大板块开展，部分精品课程包括：绘画体验课程、声乐兴趣课程、经典导读课程、魔方兴趣课程、创新教育课堂、成长同行计划等。

与往期成长营相比，本次成长营进行了进一步的创新：在资源供给上，针对儿童青少年成长发展需求，以兴趣为导向，在现有课程基础上进一步开发经典导读、艺术创新等课程。在运行机制上，采取了“小红花”奖励、“接送卡”等多种创新机制。在运营管理上，团市委也再次加强了关注度及检查力度。团市委相关负责同志及工作人员亲自前往不同区、不同营地站点进行工作检查，保证在成长营开展过程中做到每周对全市站点全面覆盖检查不少于2次，确保成长营的开课质量与服务效果。

(责编：郭昕璇(实习生)、常红)