中国—东盟中心秘书长杨秀萍（刘嵘摄影）

摘要：中国—东盟关系将不断提质升级，打造更高水平的战略伙伴关系，构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。

刚刚过去的2017年对中国、东盟以及中国—东盟关系都是意义非凡的一年。东盟隆重庆祝成立50周年，中国共产党第十九次全国代表大会开启了中国发展的新时代、新征程。中国—东盟共同举办旅游合作年，组织了一系列丰富多彩的活动，有力地促进了双方人文交流和民心相通。

2018年是又一个十分重要的年份。东盟进入第二个50年的新纪元，朝着建设更高水平共同体的目标稳步前行。中国迎来贯彻落实党的十九大精神的开局之年和改革开放40周年，新时代的壮丽画卷正徐徐展开。中国—东盟关系迎来一系列具有里程碑意义的重要时刻，将为双方关系未来发展带来深远影响。

2018年是中国—东盟建立战略伙伴关系15周年。2003年10月，在印尼巴厘岛举行的第七次中国—东盟领导人会议上，中国和东盟国家领导人共同签署并发表《中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系宣言》，宣布建立战略伙伴关系。也正是在这次会议上，中国正式加入《东南亚友好合作条约》。作为东盟对话伙伴，中国第一个与东盟建立战略伙伴关系，第一个加入《东南亚友好合作条约》，标志着双方关系迈上了新的台阶。

过去的15年是中国—东盟关系持续深化的15年，双方已形成了全方位、多层次、宽领域的合作格局。中国是第一个同东盟启动自贸区谈判的国家。2010年中国—东盟自贸区全面建成，成为发展中国家之间最大的自由贸易区，并于2015年签署中国—东盟自贸区升级《议定书》。得益于此，双方贸易额由2003年的782亿美元增长到2017年的5148亿美元。自2009年以来，中国连续保持东盟第一大贸易伙伴地位，东盟则自2011年以来一直是中国第三大贸易伙伴。双方在教育、文化、旅游、科技等其他领域的合作同样硕果累累。中国和东盟双向游客人次由2016年的3000多万增至2017年的近5000万，再创新高。目前，双方互派留学生已超过20万。中国在东盟国家设立的文化中心已增至6个，并在东盟国家建立了33个孔子学院和35个孔子课堂。中国—东盟关系已成为东盟同对话伙伴关系中最具活力、最富内涵的一组关系，有力地增进了中国与东盟20多亿民众的共同福祉。

2013年，在中国—东盟建立战略伙伴关系10周年之际，中国国家主席习近平对印尼进行国事访问，提出共建21世纪海上丝绸之路、携手建设更为紧密的中国-东盟命运共同体的目标，为双方关系未来发展指明了方向。双方积极致力于加强“一带一路”倡议同东盟区域发展战略和东盟国家发展规划，特别是《东盟互联互通总体规划2025》的对接，有力拓展了双方全方位合作关系，各领域合作不断焕发出新的蓬勃生机。

在2017年底举办的第20次中国—东盟领导人会议上，双方同意共同庆祝2018年中国—东盟建立战略伙伴关系15周年，并以此为契机共同制订“中国—东盟战略伙伴关系2030愿景”。目前，双方已着手制订这一愿景，这将为双方战略伙伴关系未来15年的发展勾画蓝图，指引中国—东盟关系不断提质升级，打造更高水平的战略伙伴关系，构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。

2018年还是中国和东盟国家领导人共同确定的中国—东盟创新年。东盟和中国都把创新作为促进经济社会可持续发展的重要手段。东盟提出了“促进创新驱动型增长”等重点任务。2017年11月东盟峰会发表《东盟创新宣言》，强调东盟将制定整体创新支持政策、鼓励和支持创新型企业发展、支持中小微企业发展、加大科研和创新力度等。作为2018年东盟轮值主席国，新加坡提出了“韧性和创新”的东盟年度主题。

创新是新时代中国发展的重要关键词。中国全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，全力推进创新型国家建设，大力推进“互联网+”行动、国家大数据战略和“中国制造2025”。中国国务院总理李克强于2017年底举办的第20次中国—东盟领导人会议上宣布，中方将在2018年中国—东盟创新年之际，举办中国—东盟技术转移与创新合作大会、中国—东盟青少年创新创业大赛等系列活动，愿在未来5年内安排500人次东盟青年科学家赴华从事短期科研工作，培训1200人次东盟科学技术和管理人员，投入运行10家联合实验室，以科技创新引领双方全方位创新合作。

作为新时期深化中国—东盟合作的又一重要举措，中国—东盟创新年较好地契合了双方各自发展重点，有助于双方互学互鉴，实现优势互补、促进共同发展，将为打造更高水平的中国—东盟战略伙伴关系带来新机遇、开辟更加广阔的前景。我们相信，在双方社会各界的共同参与下，中国—东盟创新年一定会取得丰硕成果，助力中国—东盟关系提质升级，推动双方各领域友好交流与务实合作更上一层楼。

中国—东盟中心是中国和东盟十国共同成立的政府间国际组织，始终积极贯彻落实双方领导人达成的重要共识，紧跟中国—东盟关系发展和各领域务实合作的趋势和潮流，围绕双方合作的重点方向和优先领域开展工作，扎实推动贸易、投资、教育、文化、旅游和新闻媒体等领域友好交流与务实合作。成立6年多来，中心已完成120余个旗舰项目,主办或参与600多项活动，为中国—东盟关系全面深入发展做出了积极贡献，受到广泛赞誉。

结合2018年中国—东盟建立战略伙伴关系15周年和中国—东盟创新年，中国—东盟中心精心设计了21个旗舰项目。中心将举办庆祝中国—东盟建立战略伙伴关系15周年国际研讨会，邀请中国和东盟国家政府官员、智库媒体、商界精英共同参与，回顾双方战略伙伴关系的发展历程，展望双方未来关系发展的广阔前景，为双方加强交流合作贡献智慧和力量。

中心将创新元素融入贸易、投资、教育、文化、旅游和新闻媒体等各领域合作项目之中，为中国—东盟创新年营造氛围、增添助力。着眼于深入挖掘双方经贸合作新潜力，中心将举办中国—东盟“一带一路”商务论坛，并持续宣传中国—东盟自贸区升级版相关政策和东盟经济共同体建设成就，大力促进双方企业特别是中小微企业的沟通对接，重点支持双方企业围绕电子商务、信息技术、科技创新等加强交流合作。在教育、文化、旅游等人文交流领域，中心将继续鼓励和支持双方创新合作思路、拓宽合作领域，举办中国—东盟文化创新合作项目，帮助青少年提升创新意识，推出适应时代需求、符合民众需要的人文交流项目。中心将继续组织中国和东盟国家媒体互访，通过举办媒体合作论坛等活动，借助媒体的力量，让双方民众更加全面深入地了解双方创新成果，感受双方创新合作的巨大潜力和前景。

当前，中国—东盟关系正处在新的历史起点上。中心愿以中国—东盟建立战略伙伴关系15周年和中国—东盟创新年为契机，与中国和东盟社会各界抓住机遇，携手共进，为中国—东盟的美好未来作出更大的贡献。

（来源：中国报道）

(责编：杨牧、刘洁妍)