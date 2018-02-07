德国联盟党和社民党就联合组阁协议达成一致

据德国媒体报道，德国联盟党和社会民主党（社民党）７日就联合组阁协议达成一致。

联盟党和社民党联合组阁谈判的最后一轮会谈于６日开始。经过２０多个小时的艰难谈判，双方代表７日上午就组阁协议达成一致，除各领域主要政策外，双方还确定了未来政府各部门领导权在党派间的分配情况。

根据这份协议的内容，社民党近期将组织全党约４６．４万名党员进行投票，对是否参加组阁作出最终决定。若投票结果支持参加组阁，新一届政府有望在３月底前组建成功。届时，德国将结束在去年大选后一直未能组建新政府的局面。

去年９月，德国举行联邦议院选举。此后，联盟党先同自民党和绿党尝试组阁，但未获成功。今年１月，联盟党同社民党展开试探性组阁对话，并于１２日达成一致。２１日，社民党特别党代会以微弱优势表决通过同联盟党展开组阁谈判的决议。２６日，谈判正式启动。

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