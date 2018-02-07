马尔代夫总统“有底气”因中国支持？外交部回应：不干涉别国内政

人民网北京2月7日电 （记者 王欲然）外交部发言人耿爽7日主持例行记者会，就半岛问题、马尔代夫局势、“南海行为准则”等答问。

会上，耿爽回应了在场记者提出的多个有关马尔代夫局势的问题。

他说，当前马尔代夫发生的事态是马尔代夫内政，应由马各方通过对话协商妥善解决。国际社会应在尊重马尔代夫主权的基础上发挥建设性作用，而不应采取使事态更加复杂化的举动。中方也相信马尔代夫政府、政党和人民有智慧、有能力自主应对目前的状况。

他还说，中国和马尔代夫之间保持着友好合作关系。双方签署自贸协定符合两国和两国人民的利益。另外，当前马尔代夫发生的事态是马尔代夫内政。中方一贯坚持不干涉别国内政的原则。

全文如下：

问：近来，有不少媒体和评论都在猜测，在平昌冬奥会期间，美朝代表会不会接触，美国方面也多次作出表态。你是否掌握有关情况？中方对此有何评论？

答：美朝在平昌冬奥会期间能否进行接触，国际社会一直拭目以待。

半岛问题的核心是朝美矛盾，朝美两国作为直接当事方，应该通过对话增进了解，建立互信，为最终解决问题逐步积累条件。

当前，半岛局势出现了难得的缓和局面，朝美进行直接对话有利于巩固这一局面，推进半岛问题政治解决进程。我们希望朝美双方从地区和平稳定大局出发，抓住机会，在对话方面迈出积极步伐。

问：中方将派谁参加朝鲜明天的阅兵式？

答：我们多次说过，当前，半岛局势出现了难得的缓和局面，我们希望各方都能采取行动巩固这一局面，不要采取任何可能加剧紧张的行动。

问：据报道，马尔代夫政府宣布国家进入紧急状态后，部分反对党人士呼吁国际社会对马政府施压，甚至进行军事干预，中方对此有何评论？

答：我在前几天的记者会上已经说过，当前马尔代夫发生的事态是马尔代夫内政，应由马各方通过对话协商妥善解决。国际社会应在尊重马尔代夫主权的基础上发挥建设性作用，而不应采取使事态更加复杂化的举动。

问：据报道，周一，梅赛德斯-奔驰在Instagram发布的英文帖子中引用了达赖的话，昨天，该公司道歉并删除了这个帖子。这是否是应中方要求所为？

答：我看到了有关报道。无论在中国还是在外国，知错就改是做人做事最基本的道理。

这里我想强调，中国改革开放四十年来，中方与外国企业进行了全方位合作，这不仅促进了中国的发展，也使外国企业受益匪浅。十九大后，中国各项建设事业进入了新时代。新时代的中国更加开放，更加自信。我们将继续与外国企业合作，也欢迎外国企业继续分享中国发展的机遇。当然，在此过程中，我们也希望外国企业能做到基本的遵循。

问：你刚才说马尔代夫目前的事态应由马尔代夫内部解决。可是现在马尔代夫总统几乎逮捕了所有反对派成员，包括最高法院法官、一名前总统，另一名前总统流亡在外，这怎么可能内部解决？你的意思是亚明总统应和反对派领导人通过对话解决问题？

答：我说得很清楚，我们希望马尔代夫有关各方通过对话协商妥善解决分歧，尽快恢复国家稳定和社会安定。我们呼吁的是有关各方。

同时，我们也相信马尔代夫政府、政党和人民有智慧、有能力自主应对目前的状况。

问：前马尔代夫议会议长也是反对派，他说总统亚明能承受压力都是因为得到了中方的支持。他还说任何人都不能低估中国对亚明的影响力，前一阵子中马签署的自贸协定就是一个例子。他还认为亚明在中方的支持下才会如此“有底气”。你对此有何评论？

答：中国和马尔代夫之间保持着友好合作关系。双方签署自贸协定符合两国和两国人民的利益。事实证明，自贸协定签署后，两国合作进一步深化，给两国人民也带来了更多福祉和好处。

刚才我也说了，当前马尔代夫发生的事态是马尔代夫内政。中方一贯坚持不干涉别国内政的原则。

问：据报道，马尔代夫前总统纳希德呼吁印度对马尔代夫局势进行军事干预，并派特使前往马尔代夫以帮助解决马危机。中方对此有何评论？

答：我刚才已经说过了，国际社会应在尊重马尔代夫主权的基础上发挥建设性作用，而不应采取使事态更加复杂化的举动。

问：据报道，新加坡国防部长称中国和东盟国家不会在年内达成“南海行为准则”。中方是否也认为在年内无法达成该准则？

答：我看到的是新加坡外长维文昨天的表态，和你说的似乎不太一致。

维文外长的表态反映了中国和东盟国家致力于推进“南海行为准则”磋商的决心和信心。

去年11月，中国与东盟国家领导人就启动“南海行为准则”案文磋商达成重要共识。

经协商，中国与东盟国家将于3月1日至2日在越南芽庄举行落实《南海各方行为宣言》第23次联合工作组会。这是本年度首次机制会议，各方将就包括“准则”在内的议题深入交换意见。中方将以领导人共识为指引，与东盟国家一道，积极就“准则”案文展开磋商，共同构建符合本地区实际、满足地区国家需要的规则架构。

问：中方提出帮助台湾地区应对地震。台湾方面是否已作出回应?

答：关于台湾花莲地震，这不是外交问题。国台办发言人已经就此发表谈话，你可以上网查询。

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