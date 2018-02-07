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“希望颂——泰国行”青少年书画精品展开幕

2018年02月07日18:16  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷2月7日电 （记者林芮）作为2018“欢乐春节”的系列文化活动之一， 2月5日“希望颂——泰国行”青少年书画精品展在曼谷中国文化中心亮相。曼谷中国文化中心副主任张波，中国国际书画艺术研究会常务副会长赵树栋，中国文化行业娱乐协会会长金一伟，中国国际书画艺术研究会副秘书长郑连成、何济洲、袁卫平，中国儿童中心书画教育部主任欧阳军，北京东方文化艺术传承中心主任崔泽东，北京测评技术研究院院长张方坤等嘉宾，以及新闻媒体和泰国喜爱中国文化的朋友出席了本次活动。

中国书画艺术是中华优秀传统文化的重要载体，在世界艺术百花园里享有崇高的声誉。中国国际书画艺术研究会以传承和弘扬中华书画艺术为已任，两年来全力策划实施全国青少年书画艺术“希望工程”活动，从孩子抓起，从基础做起，写好中国字，做好中国人，努力构建中国书画艺术长远发展的生态环境，取得了突出的成就。

本次展览精选了全国40多名青少年会员代表参加，其中最小的作者仅有6岁。小书画家们挥毫泼墨，用心创作了40余幅书画精品。中国国际书画艺术研究会将这些青少年会员书画作品介绍给泰国民众，既是传播中国书画传统艺术的有效渠道，也展现了中国青少年书画艺术水平，更是一次国际性的艺术检验。

展览将持续至2月7日。

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)
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