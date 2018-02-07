我大使向印尼华人华侨和在印尼中国同胞发表新春贺词

人民网雅加达2月7日电（记者席来旺）在2018年新春佳节即将来临之际，肖千大使今天发表新春贺词，全文如下：

金鸡报晓去，玉犬迎春来。再过几天，我们将共同迎来中华民族的传统节日——新春佳节。值此辞旧迎新喜庆时刻即将来临之际，我谨代表中国驻印尼使馆全体同事，向广大在印尼华侨华人、中资机构人员、外派教师、留学生及各界朋友致以诚挚问候和美好祝愿，恭祝大家新春快乐、万事如意！

2017年是中国发展进程中极不平凡的一年。中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，进一步指明了党和国家事业的前进方向。当前，全国各族人民备受鼓舞、信心满怀，正在为早日实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

2017年是中印尼双边关系充实深化的一年。佐科总统赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席同佐科总统实现第六次会晤，为中印尼关系发展指明方向。2017年，中印尼双边贸易额达633亿美元，中国连续七年成为印尼最大贸易伙伴；2017年赴印尼中国大陆游客达205.9万人次，中国连续两年成为印尼第一大外国游客来源地；2017年中国对印尼直接投资达34亿美元，中国继续保持印尼第三大投资来源国地位。大熊猫 “彩陶”和“湖春”承载着中国人民的友谊和祝福安家印尼。

2017年是中国驻印尼使馆用心服务的一年。我们召开签证工作华社恳谈会，就广大华人朋友关注的签证问题坦诚沟通、用心交流。我们召开领事保护工作会议，丰富和创新领事保护手段，编织一张保护在印尼中国公民的“安全网”。我们组织主要华教机构代表赴华参访，为印尼华文教育事业繁荣发展出一份力。我们坚定支持华侨华人融入当地、回馈社会，成为中印尼两国人民世代友好的桥梁和纽带。

2018年是中国改革开放40周年，中国人民将继续不忘初心、砥砺奋斗，不断开创新时代中国特色社会主义事业新局面。2018年也是中印尼确立全面战略伙伴关系5周年，中印尼两国全面发展和务实合作的光明前景令人期待。

新时代要有新气象，更要有新作为。中国驻印尼使馆将继续积极践行“外交为民”理念，全力支持在印尼华侨华人、中资机构人员事业发展，争做在印尼外派教师、留学生的温馨港湾，用更加辛勤的工作和更加优异的成绩回报大家长期以来的关注和支持。

再次祝愿大家新春快乐，诸事顺遂！

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)