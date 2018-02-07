国际观察：外部勿给马尔代夫政局添乱

马尔代夫是许多中国人长假中的理想度假地，然而临近春节，该国政局突变，打乱了许多游客的计划。这个美丽的印度洋岛国何以突然陷入严重的政治危机？

导火索

追溯这次危机的导火索，许多分析认为，是马尔代夫最高法院１日晚突然发布的裁决令。该裁决要求总统亚明及政府无罪释放包括前总统纳希德在内的9名反对派领袖人物。此前，几人因腐败、恐怖主义等罪名被判刑。

最高法院宣布裁决后，马反对派支持者立刻上街游行表示欢迎，一些人与警方发生冲突。亚明表示，判决属意料之外，相关部门还有许多工作需要协调，他还表示愿意提前举行大选，让人民做选择。不过，最高法院４日再次发出裁决令，要求弹劾总统亚明，理由是他拒绝释放反对派领导人。

随后的5日，亚明发布命令，宣布从当天开始全国实行为期15天的紧急状态。亚明表示，“这不是战争、瘟疫或自然灾害，但我们面临更严重的形势：国家正常运转遭到阻碍……实行国家紧急状态是唯一的方式，能让我确定这一阴谋、这场政变进行到怎样的程度？”

紧接着，马尔代夫安全部门６日宣布，逮捕了最高法院的两名法官，包括首席大法官阿卜杜拉·赛义德。美联社说，同日，马尔代夫最高法院剩余的三名法官宣布撤消释放前总统纳希德等９名反对派领导人的裁决。马尔代夫总统办公室随后发表声明称，欢迎最高法院的这一决定。

两位总统之争

对此次马尔代夫司法突然与政府对立，许多媒体认为“非常意外”，但分析认为，这背后是马尔代夫前总统纳希德和现总统亚明之间由来已久的政治博弈。

纳希德2008年至2012年担任马尔代夫总统。2012年初，马尔代夫发生军事哗变，纳希德随后宣布辞职。之后，纳希德受到滥用职权和非法下令逮捕法官等指控，并于2015年被捕。2016年1月，马尔代夫政府批准在监狱服刑的纳希德前往英国治疗脊髓疾病，但他一去不返。“出逃”伊始，曾有外媒曝出，纳希德在斯里兰卡会见了马尔代夫反对派，一同磋商“推翻现任总统亚明”的计划。

马尔代夫今年9月将迎来大选，亚明的任期到11月结束，选举的迫近似乎令政治势力之间的博弈愈发激烈。

马尔代夫最高法院１日晚宣布释放纳希德等９名反对派领袖人物的同时，还要求恢复12名反对派议员的议席。去年，这12人因为脱离执政的进步党加入反对派，“违反了反背叛法”失去议员资格。若12名反对派议员恢复席位，马尔代夫议会中反对派的议席将超过执政党。此外，纳希德因被判监禁，没有合法身份参选。最高法院１日的裁决被认为令纳希德一方受益。

北京大学南亚研究中心主任姜景奎认为，从最近的局势发展来看，马尔代夫政府与反对派冲突正在加剧，或将触发弹劾危机，令该国政治前景变得不明朗。

“隐形之手”

除了马尔代夫内部政治斗争，分析认为，来自外部的“隐形之手”也在影响着马国政局。

在马尔代夫政治危机中，美国和英国等西方国家表态要求亚明政府尊重最高法院的裁决，释放反对派领袖。在外界看来，自视为“南亚小国老大哥”的印度，则言辞严厉地提出，马政府必须尊重和遵守最高法院的命令。

近来，马尔代夫与中国签署自由贸易协定等决定，引起印度不快。有媒体说，印度外交部已提醒马尔代夫政府遵守“印度优先”的承诺。外界紧盯这次政治危机中，印度是否要对马尔代夫出手。

中方一贯主张不干涉他国内政。在回应马尔代夫部分反对党人士呼吁国际社会对马政府施压，甚至进行军事干预的提问时，中国外交部发言人耿爽7日表示，当前马尔代夫发生的事态是马内政，应由马各方通过对话协商解决。国际社会应在尊重马主权的基础上发挥建设性作用，而不应采取使事态更加复杂化的举动。

中国外交部在5日已表示，支持马有关各方通过对话协商妥善解决分歧，维护马国家稳定和社会安定。同时建议近期准备前往马尔代夫的中国公民在当地局势稳定前暂勿前往。

马尔代夫政局将如何演变，目前很难判断。但可以肯定的是，外部强加干预只会给当前局势添乱。（姚雪）

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