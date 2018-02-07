中欧贸易运输再添通途

人民网北京2月7日电 （记者 张光政）在中国和欧洲之间，如今再添一条通途，“跨里海东西贸易运输走廊”已经全线贯通并继续不断发展。这条贸易运输干线从中国经哈萨克斯坦、里海沿岸、阿塞拜疆、格鲁吉亚，通往土耳其、乌克兰、保加利亚、罗马尼亚等黑海沿岸国家，全长约6500公里。

2月6日，由阿塞拜疆政府发起，阿塞拜疆、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、土耳其四国驻华大使馆在北京联合举办“一带一路上的跨里海东西贸易运输走廊”推介会，吸引了大约400人参加。

据悉，2017年10月，“巴库（阿塞拜疆首都）—第比利斯（格鲁吉亚首都）一卡尔斯（土耳其东北部卡尔斯省省会）”跨境铁路贯通，使古丝绸之路在高加索地区焕发出新的勃勃生机。今年1月19日，途径“巴库—第比利斯—卡尔斯”铁路的首趟中欧班列从乌鲁木齐发车开往欧洲，成为沿线各国共建“一带一路”的又一里程碑。

“一带一路”倡议与“跨里海贸易运输走廊”理念高度契合，带动沿线国家经济发展

“习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议是开放的，与‘跨里海贸易运输走廊’的理念高度契合。”中国商务部副部长王受文在推介会上致辞时指出，“这条联结友谊、承载梦想、通向繁荣的‘跨里海贸易运输走廊’将推动沿线国家贸易与投资合作全面提速，进而促进各国产业升级、经济发展、民生改善”。

阿塞拜疆共和国经济部部长穆斯塔法耶夫在致辞时表示，阿塞拜疆高度重视阿中双边关系，支持中国倡导的“一带一路”建设。他说，“‘一带一路’建设对阿塞拜疆经济发展发挥着重要作用”，阿塞拜疆致力于把“跨里海东西贸易运输走廊”融入“一带一路”建设之中，相信该运输通道将“促进沿线国家经济发展，带来和平与稳定”。

在格鲁吉亚经济与可持续发展部副部长格奥尔基·克维里卡什维利看来，“一带一路”建设的主要目的之一是用铁路将沿线国家联接起来，促进欧亚之间的贸易，格鲁吉亚为此在铁路建设方面做出不少努力，将进一步提高铁路运输的竞争力，使“跨里海贸易运输走廊”得到进一步的发展。

“共建‘丝绸之路经济带’是一项战略性的倡议，为促进跨里海贸易运输走廊建设发挥了重要作用。”土耳其交通、海事及通信部副部长尤克瑟尔说，土耳其同格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、中国一道，实现了古丝绸之路的复兴，在“跨里海东西贸易运输走廊”土耳其被称作“欧亚之门”。

“跨里海东西贸易运输走廊”省时省运费，促进中欧贸易增长

与会者普遍认为，“跨里海东西贸易运输走廊”是联接世界两大重要经济体中国与欧盟的关键通道。对于中国、中亚各国而言，这是一条通往欧洲市场的较为快捷的道路。

哈萨克斯坦共和国投资发展部第一副部长罗曼·斯克利亚尔介绍说，哈萨克斯坦2017年完成了10000公里铁路建设，在中国和欧洲之间起到了很好的桥梁作用。在“跨里海东西方贸易运输通道”，列车在哈境内的行驶时间节省了10小时。

土耳其与会代表指出，中国向欧洲出口货物，如果走海路，需要40至62天才能到达，而经“跨里海东西贸易运输走廊”通过铁路运输则只需12至15天。

“中欧班列充分发挥运量大、运价低、速度快的优势,以海运时间的1/3,空运价格的1/5,为中欧间货物贸易提供了除海运、空运外的第三种物流选择。”中国铁路总公司副总经理李文新在发言时说，经过7年发展，中欧班列作为一种绿色环保、安全快捷的国际物流新方式，受到国际社会广泛关注和欢迎。

格鲁吉亚铁路公司总裁戴维·佩拉泽在发言时指出，格鲁吉亚和阿塞拜疆、哈萨克斯坦一道创建了跨里海国际运输路线，这是连接中欧的最短的运输通道。从中哈边境到格鲁吉亚首都第比利斯不到5000公里，在最佳条件下只需要6天，“为了方便客户，我们为客户提供了价格优惠和一站式服务”。

“跨里海国际运输走廊”沿线各国正在想方设法进一步提高该运输线路的竞争力。2017年2月，由哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚发起成立的“跨里海国际运输走廊”国际协会开始运营，总部设在哈首都阿斯塔纳。该协会的目标包括吸引中转和外贸货物到该运输线路，发展沿线物流业，协调简化涉及边检和通关的手续等。

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