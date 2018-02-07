粤港澳大湾区 支撑“一带一路”建设

人民网讯 2月3日，第十一届中国MBA联盟领袖年会在广州白云国际会议中心隆重召开。本次会议以“建设粤港澳大湾区 支撑‘一带一路’建设”为主题。

广东省教育厅研究生教育处处长、广东省学位办主任欧阳谦指出，2018年将成为粤港澳大湾区建设元年，粤港澳大湾区的腾飞要大力发挥高等教育的作用，将人才和科研资源汇聚起来，提升科技创新的软实力。他强调，广州应该发挥自己的“软实力”，吸引港澳更多优秀要素。大力发展MBA教育，培养更多高素质商界领袖和青年才俊是广东省推动粤港澳大湾区建设的必由之路。

年会分论坛上，来自各大高校的专家、学者，以及MBA领袖与业界精英就建设粤港澳大湾区，支撑“一带一路”发展以及中国MBA教育的发展的方向等展开了深度交流，共同分享了MBA教育的成果。年会以全新的姿态引领中国所有MBA人进行更多更深入的思考。分论坛同时还进行了中国MBA联盟顾问委员会会议、中国MBA联盟第十三届主席竞选会议。

本次年会为优秀组织、个人颁发了十大创业成就奖、MBA新锐100奖、战略合作伙伴奖等众多奖项。传杯仪式及联盟旗帜交接、中国MBA联盟战略合作伙伴CCG全球化智库一带一路研究院签约仪式等也在颁奖典礼上同期举行。（张林 韩惠阳）

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