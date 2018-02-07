“2018欢乐春节·海丝乐队兰卡行”走入斯里兰卡东北省区

新华网科伦坡2月7日电（记者唐璐 朱瑞卿）由斯里兰卡中国文化中心主办的“2018欢乐春节·海丝乐队兰卡行”近日在斯里兰卡东部省和中北省举行。

艺术团2日来到东部拜蒂克洛镇上的一所女子学校，为师生们带来具有浓郁东方特色的舞蹈、歌曲、器乐演奏等精彩节目。

演出结束后，不少学生围住中国演员并表达他们对中国文化的浓厚兴趣。该校校长表示，这是该校一百多年历史上首次迎来中国艺术团的表演，学生们对此充满了好奇与期待，神奇精彩的中国艺术无疑给他们留下了永久的文化记忆。

演出现场观众满席。新华网发（照片由中国驻斯里兰卡文化中心提供）

艺术团3日在斯里兰卡中北省的东古城乡村学校和东古城市内的一个剧场演出，在当地引起轰动。斯里兰卡陆军将军等嘉宾亲临观看。

演出结束后，东部省省长博加拉嘎马对远道而来的中国艺术团和主办这次活动的斯里兰卡中国文化中心表示感谢。他说，期待今后能有更多中国优秀艺术团到访东部省，希望今后双方有更多的文化交流项目。

据了解，此次访演是斯里兰卡中国文化中心2018年“欢乐春节”系列活动之一，旨在将欢乐春节的节日文化推广至斯里兰卡更广大区域，让当地民众共同感受和分享中国传统佳节的喜庆与温馨。

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