中国驻哈巴罗夫斯克总领事馆举办“欢乐春节·春节庙会”活动

新华网哈巴罗夫斯克2月7日电（记者吴刚）中国驻哈巴罗夫斯克总领事馆6日在俄罗斯远东城市哈巴罗夫斯克市文化宫举办“欢乐春节·春节庙会”活动，哈巴罗夫斯克边疆区政府、哈巴罗夫斯克市政府官员等社会各界代表近500余人出席活动。

中国驻哈巴罗夫斯克总领事郭志军在致辞中表示，俄罗斯是中国亲密的伙伴和邻居，两国人民友好交流历史源远流长。现今，远东各地已有越来越多的民众开始积极探索、了解中国春节文化，为加深两国民众文化认知发挥积极作用。中俄两国将于2018至2019年举办中俄地方合作交流年，相信这将为两国毗邻地区的文化交流和友好合作创造更为广阔的空间和平台。2018年是中国的狗年，狗在中国传统文化中象征着活力、热情和友好，预示着美好而繁荣的未来，总领事馆愿继续与领区内社会各界一道，推动中俄人民友谊深入发展，推动实现两国共同繁荣。

随后，来自中国黑龙江、吉林等地的民间艺术家为现场观众献上了精彩纷呈的文艺演出，引得来宾阵阵欢呼，鼓掌称赞。

演出结束后，总领事馆在演出大厅内开放书法、剪纸、器乐、脸谱、空竹、太极拳等多处民俗文化展示区，邀请来宾进行“体验式”交流互动，感受中国年俗文化的魅力。来宾纷纷表示，本次活动形式新颖，内容妙趣横生，许多观众对中国春节文化产生了浓厚兴趣，希望总领事馆今后多举办类似活动，将更多更有趣的中国文化介绍给当地民众。

此次活动持续近两个半小时，其间，郭志军与来宾共同进行了友好交流互动，并就推广中国文化、促进地方人文交流、推动旅游合作等问题接受记者采访。活动现场气氛友好、热烈。

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