2018泰国“欢乐春节”庆典活动将于13日在曼谷举行

新华网曼谷2月7日电（记者 李欣莹）当地时间2月5日，由中国文化部、中国驻泰国大使馆、泰国旅游与体育部和泰国国家旅游局共同举办的2018泰国“欢乐春节”庆典活动新闻发布会暨启动仪式在泰国国家旅游局举行。

泰国国家旅游局负责亚洲及南太平洋地区副局长讪滴（Santi）在新闻发布会上表示，今年春节期间，泰国将举办多场形式多样、内容丰富的春节庆祝活动，吸引国内外游客体验中国新年文化。

据了解，泰国国家旅游局于2003年开始和中国文化部、中国驻泰国大使馆共同举办春节庆祝活动。规模从一开始只有曼谷唐人街和那空沙旺府发展到今年的13个府、市共同参与，讪滴表示这不仅是由于泰国有上百万的华裔，同时也体现了中国春节文化在泰国受欢迎之广，喜爱之深。

中国驻泰国大使馆文化参赞、曼谷中国文化中心主任兰素红表示，中泰两国血缘相通，春节也是两国共同的重要节日。今年中国文化部共选派了来自中国19省（市、自治区、特区）的21个文化代表团将在曼谷、清迈、宋卡、普吉等地举办相关展览、演出、文化体验以及中华美食品鉴等活动，希望让泰国民众和来自世界各地的游客感受到农历春节喜悦的节日气氛。

据悉，本次庆典活动将从2月13日持续至3月6日。

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