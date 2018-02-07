人民网>>国际

CCG一带一路研究院与中国MBA联盟共推“一带一路”建设和人才培养

2018年02月07日16:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 2月3日，第十一届中国MBA联盟领袖年会在广州召开。本次会议以“建设粤港澳大湾区，支撑‘一带一路’战略”为主题，来自全国106所高校院长、教师和顾委会成员以及区域联盟主席、优秀MBA/EMBA学员代表等参加了此次会议。全球化智库（CCG）一带一路研究院（以下简称CCG一带一路研究院）是本次会议的智库支持单位。

2018年将成为粤港澳大湾区建设元年，随着“一带一路”建设深入推进，培养沿线国家创新型人才逐渐成为“一带一路”建设的重要课题。粤港澳大湾区的腾飞要大力发挥高等教育的作用，大力发展MBA教育，培养更多高素质商界领袖和青年才俊是广东省推动粤港澳大湾区建设的必由之路。

CCG一带一路研究院和中国MBA联盟双方负责人均表示，今后双方将进行深度全面的合作，携手并肩，致力于粤港澳大湾区研究、“一带一路”建设和MBA人才培养发展，促进交流与合作，实现共创双赢的全新局面。

年会上，CCG一带一路研究院和中国MBA联盟在举行战略合作签约仪式，未来将就“MBA论坛走出”等“一带一路”相关项目开展深入长期合作，探索在“一带一路”沿线国家建立情感与学术的沟通与交流，突破区域地理限制，用MBA国际通用文化连接中国与世界。

CCG一带一路研究院副院长孙晓军和CCG南方国际人才研究院合作总监刘晓灿出席签约仪式。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

国际视点：“开倒车”，美国强化核威慑战略引担忧 日前，美国政府公布《核态势审议报告》。同2010年版本报告相比，新版报告在渲染地缘政治和大国竞争方面提高了调门，明显强化核武在美国安全政策中的作用，弱化美国在核裁军问题上的特殊和优先责任，并明确提出发展低当量核武器，降低核武器使用门槛，引发各界普遍担忧。【详细】

国际|国际观察
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved