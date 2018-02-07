CCG一带一路研究院与中国MBA联盟共推“一带一路”建设和人才培养

人民网讯 2月3日，第十一届中国MBA联盟领袖年会在广州召开。本次会议以“建设粤港澳大湾区，支撑‘一带一路’战略”为主题，来自全国106所高校院长、教师和顾委会成员以及区域联盟主席、优秀MBA/EMBA学员代表等参加了此次会议。全球化智库（CCG）一带一路研究院（以下简称CCG一带一路研究院）是本次会议的智库支持单位。

2018年将成为粤港澳大湾区建设元年，随着“一带一路”建设深入推进，培养沿线国家创新型人才逐渐成为“一带一路”建设的重要课题。粤港澳大湾区的腾飞要大力发挥高等教育的作用，大力发展MBA教育，培养更多高素质商界领袖和青年才俊是广东省推动粤港澳大湾区建设的必由之路。

CCG一带一路研究院和中国MBA联盟双方负责人均表示，今后双方将进行深度全面的合作，携手并肩，致力于粤港澳大湾区研究、“一带一路”建设和MBA人才培养发展，促进交流与合作，实现共创双赢的全新局面。

年会上，CCG一带一路研究院和中国MBA联盟在举行战略合作签约仪式，未来将就“MBA论坛走出”等“一带一路”相关项目开展深入长期合作，探索在“一带一路”沿线国家建立情感与学术的沟通与交流，突破区域地理限制，用MBA国际通用文化连接中国与世界。

CCG一带一路研究院副院长孙晓军和CCG南方国际人才研究院合作总监刘晓灿出席签约仪式。

(责编：朱欣(实习生)、常红)