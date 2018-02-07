外交部回应奔驰公司致歉:知错就改是做人做事基本道理

人民网北京2月7日电 （记者 张慧中）2018年2月7日，外交部发言人耿爽主持例行记者会。

有记者提问：周一奔驰公司在instegram上用英语引用了达赖喇嘛的一句话，昨天奔驰道歉并删除了，这是中国政府要求的吗？

答：我也看到了有关报道，无论在中国还是在外国，知错就改是做人做事最基本的道理。这里我也想再强调一点，中国改革开放40年来，中方与外国企业进行了全方位的合作，这种合作不仅促进了中国的发展，也使外国企业受益匪浅。十九大之后中国的各项建设事业进入了新时代，新时代的中国会更加自信、更加开放，我们将继续与外国企业进行合作，也欢迎外国企业分享中国发展的机遇，当然在此过程中，我们也希望外国企业能够做到基本的遵循。

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