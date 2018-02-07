美国专家:构建人类命运共同体为人类创造更繁荣的未来

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网洛杉矶2月1日电（记者张洁娴 韩莎莎）美国席勒研究所旧金山湾区负责人迈克尔·斯泰格告诉本网记者，当今世界仍充斥负面情绪和缺乏信任。而习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议为人类和世界最基本的发展创造了机遇。

他说，“现在最重要的是美国、俄罗斯、中国以及来自亚洲和欧洲的重要伙伴相互合作。可能在未来十年或二十年内在全球范围解决恐怖主义、饥饿和贫穷、供水问题、健康、教育这些最基本的问题。我认为构建人类命运共同体是起步，更为重要的任务是我们应当将世界视为一个整体。每一位到过宇宙空间站的宇航员或在环绕月球时，从太空望向地球，他们都意识到全人类是一体的。我认为，这是习近平主席所想表达的，我们要开始携手合作，解决竞争所阻碍的发展问题。”

他认为，中国在习近平主席领导下提出的“一带一路”倡议已成为全球政治协商中的一个关键要素。这个倡议所涉及的主要是经济发展，就像人类所讨论的不再是怎么分配蛋糕，而是如何为人类创造更繁荣的未来。

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