美国专家:构建人类命运共同体为人类创造更繁荣的未来

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。
人民网洛杉矶2月1日电（记者张洁娴 韩莎莎）美国席勒研究所旧金山湾区负责人迈克尔·斯泰格告诉本网记者，当今世界仍充斥负面情绪和缺乏信任。而习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和“一带一路”倡议为人类和世界最基本的发展创造了机遇。
他说，“现在最重要的是美国、俄罗斯、中国以及来自亚洲和欧洲的重要伙伴相互合作。可能在未来十年或二十年内在全球范围解决恐怖主义、饥饿和贫穷、供水问题、健康、教育这些最基本的问题。我认为构建人类命运共同体是起步，更为重要的任务是我们应当将世界视为一个整体。每一位到过宇宙空间站的宇航员或在环绕月球时，从太空望向地球，他们都意识到全人类是一体的。我认为，这是习近平主席所想表达的，我们要开始携手合作，解决竞争所阻碍的发展问题。”
他认为，中国在习近平主席领导下提出的“一带一路”倡议已成为全球政治协商中的一个关键要素。这个倡议所涉及的主要是经济发展，就像人类所讨论的不再是怎么分配蛋糕，而是如何为人类创造更繁荣的未来。
巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】