美国学者:构建人类命运共同体将不同国家和民族凝聚到一起

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。
人民网洛杉矶2月1日电（记者张洁娴 韩莎莎）美国《每日期刊》首席市场官李奥纳多·奥莱托在接受本网记者专访时表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体是一个极佳的理念。这一理念把不同国家和民族凝聚到一起，这将会取得巨大的成功。当今世界存在太多问题，不仅是贫穷、疾病，在很多地方甚至是失去希望。我认为国与国、民族与民族之间通过共享将能解决和改善教育、卫生、基础设施建设等发展问题。而构建人类命运共同体将成为一种信念，令全世界为实现命运共同体这一目标而共同努力。
他还说，美国可以在实现构建人类命运共同体理念中，扮演一个重要角色。美国在科技、经济等领域的领导力能够为全人类共同发展提供积极帮助。我认为，构建人类命运共同体正如组建一支队伍，你需要得到支持，因此美国也会争取其它国家加入、支持这一愿景。
巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】