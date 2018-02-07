英国工商界代表:构建人类命运共同体理念引发世界共鸣

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网伦敦2月1日电（记者白天行）英国48家集团主席斯蒂芬·佩里日前对本网记者表示，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念是合理的，“随着时间的推移，它将在世界各地产生越来越多的共鸣。这一理念的重要性在于如何转化为行动。我认为，世界共同发展的前提是必须建设跨越国家的基础设施。能够快速、顺利的运输和转移货物与人员，这需要跨国基础设施。而由一带一路倡议所引领的正是世界开始关注的跨国基础设施建设。如果世界各国都了解习近平主席的理念，他们就会越来越多地建设跨国基础设施。这将为经济发展奠定基础，随之资源、就业机会和教育的不平等将不难解决。”

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