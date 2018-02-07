日本学者:构建人类命运共同体符合时代要求

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网东京2月1日电（记者许永新）日本经济学家江原规由在接受本网记者专访时表示，当今世界贸易保护主义与反全球化趋势抬头。在此背景下，中国国家主席习近平提出构建人类命运共同体的理念非常符合时代要求。

他说：“一带一路倡议与构建人类命运共同体理念相同，就是坚持共商共建共享原则，实现共同富裕、共同发展。中国倡导的一带一路是世界公共产品，为世界各国利用和共享。近年来，支持与加入一带一路建设的国家不断递增，是对中国践行共同发展的肯定。我们需要不断克服困难，实现构建人类命运共同体这一伟大计划。非常期待历史将会诞生一个崭新的世界。”

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