俄罗斯对内、对外政策和国防安全领域专家：构建人类命运共同体是全球消除隔阂的重要方法

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网莫斯科2月1日电（记者华迪）近日，俄罗斯对内、对外政策和国防安全领域专家特罗菲姆丘克向本网记者阐述了他对习近平主席“人类命运共同体”思想的理解。他认为，人类的发展需要一个稳定环境，构建人类命运共同体的理念是全球政治、经济互信与合作消除隔阂的重要方法，是保障全球化、和平发展的重要途径。

他说，当今世界正面临全球化，经济交往得到根本性发展，但也出现了一种混乱态势。因此，客观上需要有某种管控机制，“我们同在地球上，应找到彼此的共同性，寻求一种共同的协调机制。各国共同向前发展，并在此基础上构建新型的国际关系。我们需要一个全球化的、稳定的世界。构建人类命运共同体这一理念恰恰考虑到要消除在经济和政治领域的一切安全隐患，让世界得到稳定、长足的发展。”

他还说，俄罗斯是全球政治和经济进程的重要参与国，支持中国提出的所有全球化倡议，“欧亚经济联盟和丝绸之路经济带的对接就是最有力的证明。”

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