乌克兰驻华大使:人类要共同担负创建美好未来的责任

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。
人民网北京2月1日电（记者李明琪）近日，乌克兰驻华大使奥列格·焦明在接受本网记者专访时表示，习近平主席提出构建人类命运共同体的理念让我们懂得，现代社会中，人类需要肩负起共同的责任。“我们被赋予了一个美好的星球，智慧的伙伴与优良的传统。我们关注每一个国家的经验，每一个民族的文化。我们将不仅仅为地球，而是为整个宇宙创建一个美好的未来。世界会回应我们的心愿与梦想，将我们想要留给后代的保存下来。我相信，等待着人类的是一个美好的明天。”他说。
巴西媒体人:中国的安全源于共产党的有效治理 改革开放40年来，中国不仅实现了经济持续健康发展，而且在保障社会和谐稳定、人民安居乐业方面取得了巨大成就。人民幸福感、安全感不断提升，“平安中国”“法治中国”不断推进，中国已被公认为全世界最安全的国家之一。曾经在华工作、生活或访问过中国的外国友人纷纷为中国“安全感”点赞。他们表示，中国在创新社会治理方面积累了宝贵经验，彰显了中国共产党治国理政的丰富经验和良好能力，体现了中国特色社会主义的制度优势，这一宝贵经验值得世界借鉴。 【详细】