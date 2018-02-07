乌克兰驻华大使:人类要共同担负创建美好未来的责任

【编者按】2017年1月18日，在日内瓦万国宫“共商共筑人类命运共同体”高级别会议上，中国国家主席习近平站在人类历史发展进程的高度，以大国领袖的责任担当和“以天下为己任”的情怀，深刻、全面、系统阐述人类命运共同体理念。一年来，构建人类命运共同体的理念不断涌现在世界舞台，成为全球“热词”。近期，一批海外国际友人、专家学者通过人民网镜头阐述了他们对习近平“人类命运共同体”思想的深刻理解和认知。

人民网北京2月1日电（记者李明琪）近日，乌克兰驻华大使奥列格·焦明在接受本网记者专访时表示，习近平主席提出构建人类命运共同体的理念让我们懂得，现代社会中，人类需要肩负起共同的责任。“我们被赋予了一个美好的星球，智慧的伙伴与优良的传统。我们关注每一个国家的经验，每一个民族的文化。我们将不仅仅为地球，而是为整个宇宙创建一个美好的未来。世界会回应我们的心愿与梦想，将我们想要留给后代的保存下来。我相信，等待着人类的是一个美好的明天。”他说。

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